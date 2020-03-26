Посольство России: 180 граждан РФ покидают в четверг Молдову

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. В четверг из Международного аэропорта Кишинева вылетит спецрейс FlyOne с 180 гражданам России на борту. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь посольства России в Молдове Анатолий Лошаков.
"В результате договоренностей руководства России и Молдовы продолжается работа по репатриации российских граждан, не имевших ранее возможности покинуть территорию республики ввиду чрезвычайных мер, предпринятых в связи с распространением коронавирусной инфекции", - сказал представитель дипмиссии.
По его словам, в четверг, 26 марта, чартерным рейсом авиакомпании FlyOne территорию Молдовы покинут и вернутся домой 180 граждан РФ.
"Российская и молдавская сторона, а также посольство России в Молдове продолжают работу по дальнейшему возвращению наших сограждан домой, в РФ", - заявил Лошаков.
В Международном аэропорту Кишинева предприняты меры безопасности. Пассажиров пропускают на территорию аэровокзала небольшими группами - по несколько человек. Каждый из них проходит через проверку - на входе им измеряют температуру. Сотрудники Пограничной полиции контролируют, чтобы между пассажирами соблюдалась дистанция в один метр.
На 27 и 28 марта намечены еще несколько спецрейсов авиакомпании AirMoldova, на которых граждане России могут улететь домой:
- 27 марта - в 13.40 и 19.30;
- 28 марта - в 13.40.
На самолетах этой же авиакомпании из Москвы в Кишинев доставят граждан Молдовы, которые находились на территории России.
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