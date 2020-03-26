По всему Приднестровью из громкоговорителей звучит: "Оставайтесь дома!"

Жителей городов и сел региона, в том числе таким образом, призывают не ставить под угрозу заражения себя и своих близких.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар – Sputnik. Экипажи дорожно-постовой службы постоянно передвигаются по населенным пунктам и озвучивают объявление в громкоговоритель.

"Коронавирус распространяется стремительно. Без особой необходимости не выходите на улицу. Ограничьте круг общения. Соблюдайте меры личной безопасности. Сохраните жизнь себе и близким!" - такая информация звучит по всему Приднестровью.

В регионе также проводится акция "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!".

Медики и сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, призывают остальных быть благоразумными и без особой надобности не покидать своих домов.

С 16 на 17 марта в 00.00 часов в регионе ввели чрезвычайное положение как вынужденную меры по противостоянию угрозе коронавируса. Режим будет действовать 19 суток – до 5 апреля. В случае необходимости режим ЧП будет продлен.

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