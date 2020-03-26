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Четвертый день карантина в Тирасполе: повседневные пейзажи

По всему Приднестровью из громкоговорителей звучит: "Оставайтесь дома!"

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (319)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200326/29666247/po-pridnestrovyu-v-gromkogovoritel-ostavaytes-doma.html

Жителей городов и сел региона, в том числе таким образом, призывают не ставить под угрозу заражения себя и своих близких.

ТИРАСПОЛЬ, 25 мар – Sputnik. Экипажи дорожно-постовой службы постоянно передвигаются по населенным пунктам и озвучивают объявление в громкоговоритель.

"Коронавирус распространяется стремительно. Без особой необходимости не выходите на улицу. Ограничьте круг общения. Соблюдайте меры личной безопасности. Сохраните жизнь себе и близким!" - такая информация звучит по всему Приднестровью.

В регионе также проводится акция "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!".
Медики и правоохранители Приднестровья призывают не выходить из дома без особой надобности.
© Photo : Telegram / Пресс - центр МВД ПМР
Приднестровье подхватило акцию "Оставайтесь дома, мы работаем ради вас!"
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Медики и сотрудники правоохранительных органов, которые сейчас на передовой борьбы с коронавирусом, призывают остальных быть благоразумными и без особой надобности не покидать своих домов.

С 16 на 17 марта в 00.00 часов в регионе ввели чрезвычайное положение как вынужденную меры по противостоянию угрозе коронавируса. Режим будет действовать 19 суток – до 5 апреля. В случае необходимости режим ЧП будет продлен.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (319)

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Теги:
коронавирус, карантин, Приднестровье


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