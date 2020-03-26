В Молдове выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 28 случаев коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в четверг.
"На протяжении дня обработано 134 образца, в результате подтвердились 28 случаев инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.
По ее словам, в трех эпизодах речь идет об "импорте" инфекции из Румынии и Франции, а в остальных - передача вируса произошла внутри страны. Новые случаи зарегистрированы в Кишиневе, Кагуле, Яловенах, Сорока, Штефан-Водэ, Хынчештах, Оргееве и на территории левобережья.
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