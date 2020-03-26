Когда кишиневцы выйдут из карантина, их ждет сюрприз от мэрии столицы

Парк на озере "Валя Морилор" вновь преобразился, теперь его центральный вход восстановлен, кишиневцы смогут насладиться отдыхом там сразу, как отменят карантин, объявленный в связи с эпидемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. Сквер у главного входа в парк "Валя Морилор", которому даны имена исполнителей Дойны и Иона Алдя-Теодорович, значительно преобразился. Там проведены работы по полной модернизации, о чем сообщил на своей персональной страничке в социальных сетях генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

"Был построен фонтан, восстановлены тротуары, установлены цветочные горшки, скамейки, урны для мусора. Также налажено ночное освещение", - подчеркнул столичный градоначальник.

© Photo : Facebook / Ion Ceban Сквер перед входом в парк "Валя Морилор" в Кишиневе полностью восстановлен.

По его словам, проект осуществлен при поддержке экономического агента совместно с претурой сектора Центр. Таким образом, после того, как будут сняты каратинные ограничения, жители столицы обретут новое место для отдыха и развлечения и смогут лично прийти сюда, чтобы полюбоваться новым видом места, знакомого с детства.

На данный момент ведутся восстановительные работы в еще одном любимом кишиневцами и гостями столицы парке - "Ла Извор". Там началось строительство первого в нашей стране стадиона для пляжного футбола.

Порядка 80% стоимости работ покроет FIFA в сотрудничестве с Молдавской федерацией футбола, которая предоставит оставшиеся 20% средств, необходимых для строительства и обустройства арены.

Примэрия Кишинева намерена обустроить 2 из 4 существующих зон парка, а касательно строительства самого стадиона уже есть решение муниципального совета Кишинева. Арена рассчитана на 1100 мест и будет передана в пользование жителей.

"Вокруг этого стадиона будут обустроены 2 поля для мини-футбола, 2 теннисных корта, 2 площадки для пляжного волейбола, 2 детские игровые площадки и площадка для барбекю. Все это будет общественным", - рассказал столичный градоначальник.

Возле парка, на свободном участке на улице Гидигич, рядом с комплексом футбольного клубом "Буюкань", на 1 гектаре земли будет организована общественная парковка.

Также планируется восстановить пешеходные дорожки, что обеспечит связь между 4 озерами парка общей протяженностью 7,8 километра. Появятся и трассы для велосипедистов, будет обустроен фонтан. В примэрии хотят, чтобы парк "Ла Извор" стал местом, где жители столицы будут активно заниматься спортом.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK