Они - стражи границ Молдовы и первый барьер на пути проникновения COVID-19

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. В условиях объявленного в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса работают не только молдавские врачи, профессиональные риски - повседневность сотрудников Пограничной полиции страны.
Защита личного состава необходима и обязательна. По инициативе Ассоциации инвесторов Румынии, при поддержке одной из фармацевтических компаний молдавским пограничникам передали новую партию защитных медицинских масок в количестве 1000 штук, а также 500 литров дезинфицирующего, спиртосодержащего раствора.
Поступившая помощь будет способствовать тому, чтобы защитить сотрудников, которые, находясь на службе, способствуют нормальному функционированию контрольно-пропускных пунктов в Молдове.
Молдавские пограничники не остались в стороне от общереспубликанского флешмоба и призвали всех граждан страны без острой необходимости не покидать свое место жительства во избежание распространения коронавируса.
В конце прошлой недели один из сотрудников Пограничной полиции был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил в пятницу президент Молдовы Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".
Коронавирус в Молдове
В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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