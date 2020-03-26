Они - стражи границ Молдовы и первый барьер на пути проникновения COVID-19

Потому о безопасности людей, которые оберегают государственные рубежи, заботятся особо, обеспечивая их средствами защиты.

КИШИНЕВ, 26 мар - Sputnik. В условиях объявленного в стране чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса работают не только молдавские врачи, профессиональные риски - повседневность сотрудников Пограничной полиции страны.

Защита личного состава необходима и обязательна. По инициативе Ассоциации инвесторов Румынии, при поддержке одной из фармацевтических компаний молдавским пограничникам передали новую партию защитных медицинских масок в количестве 1000 штук, а также 500 литров дезинфицирующего, спиртосодержащего раствора.

Поступившая помощь будет способствовать тому, чтобы защитить сотрудников, которые, находясь на службе, способствуют нормальному функционированию контрольно-пропускных пунктов в Молдове.

Молдавские пограничники не остались в стороне от общереспубликанского флешмоба и призвали всех граждан страны без острой необходимости не покидать свое место жительства во избежание распространения коронавируса.

В конце прошлой недели один из сотрудников Пограничной полиции был госпитализирован с диагнозом COVID-19. Об этом сообщил в пятницу президент Молдовы Игорь Додон в очередном выпуске видеоблога "Президент отвечает".

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта.

В стране зарегистрированы два случая выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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