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Игорь Додон

Додон предложил объявить следующую неделю нерабочей для бюджетников

© Photo : Miroslav Rotari.
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (319)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200326/29669075/dodon-predlozhil-obyavit-sleduyuschuyu-nedelyu-nerabochey-dlya-byudzhetnikov.html

Среди других инициатив - ввести специальный режим, запрещающий выход на улицу в ночное время без особой нужды.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о дополнительных мерах, которые представлены на утверждение Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

"Чтобы избежать заражения среди медиков, предлагаем комиссии принять решение тестировать всех врачей, которые находятся в первых рядах по выявлению и лечению больных этим вирусом. Речь идет о порядке 10 тысячах граждан. Мы протестируем всех медиков. И будем делать это периодически", - сказал Додон.

По его словам, тестирование пройдет в ближайшее время за счет государства. Кроме того, проверять предложено и сотрудников Погранполиции.

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Что касается граждан, которые приезжают из-за рубежа, то, как отметил президент, необходимо, чтобы они приобрели полис обязательного медицинского страхования.

"Предлагаем для всех граждан Молдовы, возвращающихся в республику, проводить обязательное тестирование на въезде в страну. Процедура, как это будет происходить, решат специалисты. Просим, отнестись к этому с пониманием", - заявил Додон, напомнив, что помимо этого вернувшимся домой гражданам обязательно нужно самоизолироваться на 14 дней.

Как отметил глава республики, предлагается объявить следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы для всех сотрудников бюджетной сферы. "Посмотрим, что делать с частным сектором. Но следующую неделю предлагаем объявить свободной, за исключением определенной особо важной деятельности", - заявил президент.

В числе инициатив - ввести специальный режим, запрещающий выход на улицу в ночное время без особой нужды. Период действия этого ограничения решит комиссия. Пока же предлагается два варианта – с 22.00 до 06.00 или с 23.30 до 05.00.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (319)

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