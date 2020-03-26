Додон предложил объявить следующую неделю нерабочей для бюджетников

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил о дополнительных мерах, которые представлены на утверждение Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Чтобы избежать заражения среди медиков, предлагаем комиссии принять решение тестировать всех врачей, которые находятся в первых рядах по выявлению и лечению больных этим вирусом. Речь идет о порядке 10 тысячах граждан. Мы протестируем всех медиков. И будем делать это периодически", - сказал Додон.
По его словам, тестирование пройдет в ближайшее время за счет государства. Кроме того, проверять предложено и сотрудников Погранполиции.
Что касается граждан, которые приезжают из-за рубежа, то, как отметил президент, необходимо, чтобы они приобрели полис обязательного медицинского страхования.
"Предлагаем для всех граждан Молдовы, возвращающихся в республику, проводить обязательное тестирование на въезде в страну. Процедура, как это будет происходить, решат специалисты. Просим, отнестись к этому с пониманием", - заявил Додон, напомнив, что помимо этого вернувшимся домой гражданам обязательно нужно самоизолироваться на 14 дней.
Как отметил глава республики, предлагается объявить следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы для всех сотрудников бюджетной сферы. "Посмотрим, что делать с частным сектором. Но следующую неделю предлагаем объявить свободной, за исключением определенной особо важной деятельности", - заявил президент.
В числе инициатив - ввести специальный режим, запрещающий выход на улицу в ночное время без особой нужды. Период действия этого ограничения решит комиссия. Пока же предлагается два варианта – с 22.00 до 06.00 или с 23.30 до 05.00.
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