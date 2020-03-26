Взлет или падение: цены на квартиры в Молдове после атаки коронавируса

На этом сегменте рынка после введения чрезвычайного положения в республике - полный штиль, корреспондент Sputnik Молдова узнавал, какой видится перспектива.

КИШИНЕВ, 26 мар – Sputnik. На рынке недвижимости Молдовы наблюдается затишье, спроса на покупку квартир, равно, как и предложения, не фиксируется. Об этом в комментарии для Sputnik Молдова рассказал эксперт Николай Остафийчук.

“Кадастровые органы, нотариальные бюро в стране не работают. В таких условиях процесс купли-продажи недвижимости в стране, естественно, приостановлен. Весь рынок находится в ожидании, когда в стране будет снято официально чрезвычайное положение”, - рассказал собеседник корреспонденту Sputnik Молдова.

С момента введения в республике режима ЧП нельзя утверждать, что цены на квартиры изменились, поскольку активный процесс купли-продажи жилья пока не представляется возможным, отметил собеседник.

“Наша биржа временно прекратила работу, даже не делаем оценки объектов недвижимости. Да и люди не интересуются опубликованными ранее объявлениями, этому есть психологическое объяснение – многие опасаются за свое здоровье, понимают реальные риски, связанные с эпидемиологической ситуацией”, - подчеркнул Остафийчук.

Притом, что рекламные объявления, опубликованные на сайте биржи, где трудится собеседник, не сняты, от граждан, заинтересовавшихся какой-либо квартирой или дом, практически не поступает.

“Если чрезвычайное положение продлится, как было заявлено, - до 15 мая, стоимость жилья может несущественно снизиться. Эта нестабильность приведет к ценовым изменениям, но могут быть и “сюрпризы другого характера на рынке”, - уверен собеседник.

Он не исключил, что цены на жилье в столице могут взлететь вверх, поскольку сложно прогнозировать, захотят ли наши соотечественники возвращаться в страны Европы жить и работать после пандемии. Вполне вероятно, что многие захотят приобрести жилье именно в Кишиневе, оставшись жить на родине.

Бум покупательского спроса в прошлом году

Несмотря на продолжающийся отток населения из страны, 2019 год стал одним из самых масштабных по покупке жилья гражданами Молдовы. Все это объясняется несколькими факторами. По мнению экономиста Вячеслава Ионицэ, отмечен рост доходов населения, а также покупательской способности. Кроме того, банки выходят с более выгодными предложениями.

"В условиях, когда ипотека дешевая, ее легче выплачивать, и банки предлагают более льготные кредиты. Это как-то сдвинуло рынок недвижимости. Плюс ко всему выросли доходы населения. Если до этого времени в большинстве своем квартиры покупали исключительно на деньги, заработанные за границей, то сейчас реально приобрести квартиру и за счет средств, заработанных в стране", - считает эксперт.

На покупку квартиры площадью 70 квадратных метров в 2019 году требовалось порядка девяти годовых зарплат, то есть в три раза меньше, чем десять лет назад, отмечает эксперт. По его мнению, страна приближается к показателю в восемь годовых зарплат.

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