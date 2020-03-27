Программа Prima Casă продолжает работать и в режиме чрезвычайного положения

Общая сумма предоставленных банками на эти цели займов достигает 2,1 миллиарда леев, а активных гарантий – 1,052 миллиарда леев.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Через государственную программу Prima Casă ("Первый дом") с начала ее действия уже приобретено 4 тысячи 205 квартир и домов, сообщили в министерстве финансов.

Банки республики выдали на эти цели кредиты на общую сумму более 2,1 миллиарда леев, а стоимость активных гарантий - 1,052 миллиарда леев.

Из всего количества граждан, воспользовавшихся программой, в 2 тысячах 954 случаях это были семьи. А еще в тысяче 251 случае это были молодые люди, не состоящие в браке.

Средний возраст бенефициаров составляет 31,2 года.

Средняя площадь приобретенного жилья - 60 квадратных метров, купленного по средней стоимости в 593 тысячи 180 леев.

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Первое жилье в рамках программы было куплено в городах 3 тысячами 941 заявителем, и всего в 264 случаях – в сельской местности.

Известно, что от общего количества всего 328 раз заявители приобрели частное жилье на земле, остальные 3 тысячи 877 купили квартиры.

Что такое Prima Casă?

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă разработана для помощи молодым семьям, которые мечтают о собственном жилье.

Молдавские власти запустили ее весной 2018 года.

Согласно программе, государство гарантирует выплату половины кредита в случае, если получатель по определенным причинам окажется временно неплатежеспособным.

Пользователем государственной программы может стать любой гражданин Республики Молдова 18-45 лет, который официально работает в государственном учреждении или частной компании в стране и имеет официальный доход.

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После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Размер компенсации колеблется от 10 до 100% от стоимости жилья. Кредиты предоставляют пять молдавских банков. Под Prima Casă-4 попадают все официально трудоустроенные граждане вне зависимости от рода деятельности.

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