Минздрав представил новые данные по коронавирусу и состоянию пациентов

По-прежнему самое большое количество пациентов с COVID-19 остается в кишиневской больнице Тома Чорбэ.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. К утру пятницы в Молдове зарегистрированы 177 случаев заболевания коронавирусом нового типа, заявила на брифинге министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну.

"Всего проверены тысяча 298 человек. К настоящему моменту подтверждены 177 случаев заболевания коронавирусом нового типа", - сказала глава Минздрава.

Как отметила министр, в 52 эпизодах речь идет об "импорте" вируса из-за границы - из Италии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Украины, России, Румынии, Чехии и Германии. Внутри страны вирус передался в 125 случаях. Такие эпизоды отмечены в Кишиневе - 48, Хынчештах - 21, Сороках - 12, Штефан-Водэ - 9, Яловенах - 7, Каушанах - 5, Кагуле, Новых Аненах, Рышканах - 3, Сынджерей - 2, Кантемире, Тараклии и Страшенах - по одному.

По словам Думбрэвяну, динамика состояния здоровья у пациентов больницы Тома Чорбэ следующая: у 25 зараженных тяжелое состояние здоровья, у 60 - состояние средней степени тяжести и удовлетворительное – у 44 пациентов.

В муниципальной детской клинической инфекционной больнице находятся десять человек – две мамы и восемь детей. У четверых состояние здоровья среднее, а у шестерых - удовлетворительное.

В Республиканскую клиническую больницу госпитализированы 10 человек. У двоих пациентов состояние здоровья среднее, у остальных – тяжелое.

Еще один пациент находится в Институте матери и ребенка. Речь идет о женщине. Ее состояние оценивается как среднее.

Как отметила Думбрэвяну, 14 человек находятся в клинической больнице Минздрава - у четверых пациентов состояние средней степени тяжести, а у 10 - удовлетворительное.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19

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