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Врач в больнице, архивное фото

Список медработников, зарплату которых увеличат на 100%, может быть расширен

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (327)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200327/29673409/spisok-medrabotnikov-zarplatu-kotorykh-uvelichat-na-100-mozhet-byt-rasshiren.html

Если число зараженных COVID-19 и лиц с подозрением на такой диагноз будет расти день за днем, власти готовят медицинские учреждения и персонал, чтобы противостоять ситуации.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Врачи и другие работники общественных медико-санитарных учреждений, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом нового типа, получат зарплату в двойном размере. Другими словами, этой финансовой поддержкой могут воспользоваться работники медицинской системы, которые непосредственно вовлечены в процесс лечения людей, зараженных COVID-19. Однако власти не исключают расширения списка получателей зарплатных бонусов. Подробности в интервью радиостудии Sputnik рассказала глава управления по вопросам госпитальной медицинской помощи Минздрава Светлана Лупу.

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"Есть указ министерства здравоохранения, где уточняется, что весь медицинский персонал, непосредственно задействованный в предоставлении медпомощи таким пациентам, будет получать надбавку к заработной платы в размере 100%", - сказала собеседница.

По ее словам, постепенно список специальностей расширится. "Как только у нас будут более крупные группы, непосредственно задействованные в процессе предоставления медпомощи, эти положения также распространятся на соответствующую категорию", - добавила Лупу.

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"Минздрав готовит еще несколько медучреждений, куда будут госпитализировать и где будут лечить больных или лиц с подозрением на COVID-19. Эпидемиологическая ситуация меняется изо дня в день, поэтому мы внесем необходимые коррективы", - сказала Лупу.

На вопрос о том, получат ли 100% надбавку к зарплате семейные врачи, которые также подвержены риску заражения, представитель Минздрава ответила, что участковые на данный момент предоставляют помощь самоизолированным на дому гражданам.

"Семейные врачи непосредственно не задействованы в оказании медпомощи пациентам с COVID-19", - отметила Лупу.

Президент Молдовы Игорь Додон ранее предложил проводить регулярное тестирование медработников и сотрудников правоохранительных органов на наличие COVID-19.

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В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19, одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (327)

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