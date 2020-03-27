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Ворота города

Кишинев вошел в топ городов СНГ для виртуальных туров

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200327/29673603/chisinau-voshel-v-top-10-gorodov-sng-dlya-virtualnykh-turov.html

Рейтинг составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в поисковых системах.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Кишинев вошел в топ-10 городов СНГ для виртуальных туров и путешествий, виртуальных экскурсий по музеям и достопримечательностям в городах и странах СНГ. Такие данные приводит портал Турстат.

Молдавская столица расположилась на восьмой строчке рейтинга, опередив Нур-Султан и Душанбе.

© Photo : Pixabay / Digitalskennedy
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В первую тройку городов СНГ для виртуальных туров и экскурсий через Интернет попали Минск, Алматы и Ташкент. В топ-5 вошли Витебск и Бишкек. Баку и Ереван заняли 6 и 7 место в этом списке.

Как пояснили в Турстате, рейтинг составлен по результатам исследования числа предложений виртуальных туров и экскурсий в городах стран СНГ в поисковых системах.

Объявленная в мире пандемия из-за коронавируса нового типа привела к тому, что многие страны объявляют карантин, закрывают границы и просят своих сограждан не выходить из дома. На время введения практически повсеместного карантина многие учреждения перешли на удаленную работу, а некоторые закрылись. Пока действует карантин, и все вынуждены оставаться дома, некоторые музеи и театры открыли свои двери на просторах интернета. Что посетить онлайн, можно посмотреть здесь.

Количество инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру превысило 533 тысячи человек. Соответствующие данные представил американский университет Джона Хопкинса.

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