В Молдове скончалась медработник, зараженная COVID-19

По данным министерства здравоохранения, у скончавшейся пациентки были и другие хронические заболевания.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. В Молдове скончалась медработник, у которой диагностировали COVID-19. Об этом заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в пятницу.

"К сожалению, сегодня скончалась еще одна пациентка. Речь идет о женщине, которая посвятила жизнь системе здравоохранения и работала в скорой помощи. Ей было 79 лет. Ее госпитализировали 19 марта, 24 марта перевели из больницы Тома Чорбэ в РКБ из-за ухудшения состояния здоровья, вызванного другими проблемами, которые у нее были", - сказала министр.

По словам Думбрэвяну, у пациентки были другие хронические заболевания.

"Выражаю признательность не только потому, что она была в первых рядах, а потому, что она - герой системы здравоохранения, благодаря своей самоотверженности и тому факту, что до последнего момента она была той, кто спасала жизни", - отметила глава Минздрава.

Министр подчеркнула, что эта женщина внесла большой вклад в улучшение системы здравоохранения.

"Тяжело говорить о случаях смерти. Хочу обратиться к каждому. Сегодня Молдова столкнулась с мировой проблемой - коронавирус нового типа. Но то, что зависит от каждого из нас, - это какими будут эффекты этой инфекции для семьи, для общества и для Молдовы в целом. От каждого из нас зависит то, насколько мы будем защищены, а также то, как быстро мы преодолеем трудности. Это ответственность каждого из нас", - подчеркнула министр.

Глава Минздрава еще раз настоятельно попросили граждан соблюдать рекомендации врачей. "Активно участвуйте в защите героев прошлых и нынешних дней - работников медицинской системы", - отметила министр.

Она выразила надежду, что объявленная нерабочей следующая неделя повлияет на снижение распространения COVID-19. "Прошу каждого, оставайтесь дома. Воздержитесь от поездок и гостей, в особенности к родителям или другим лицам, которые входят в группу риска", - сказала Думбрэвяну.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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