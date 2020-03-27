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Контрольно-пропускной пункт. Архивное фото

Еще два КПП на границе Молдовы приостанавливают деятельность

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200327/29675574/esche-dva-kpp-na-granitse-moldovy-priostanavlivayut-deyatelnost.html

В Молдове продолжают регистрировать новые случаи коронавируса. Власти в свою очередь принимают все новые меры для борьбы с распространением COVID-19.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Два контрольно-пропускных пункта на границе Молдовы приостанавливают свою работу в связи указом Комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщили в Таможенной службе страны.

Как уточнили в ведомстве, начиная с 29 марта 2020 года будет остановлен проезд через таможенные пункты "Костешты-Стынка" (молдавско-румынская граница), а также "Бричаны-Россошаны" (молдавско-украинская граница).

Как граждане Молдовы проходят специальный контроль на границе - видео>>>

"В сложившихся условиях призываем всех граждан отложить все поездки и соблюдать рекомендации властей для предотвращения распространения COVID-19 в стране", - говорится в пресс-релизе Таможенной службы.

Румыния контрольно пропускной пункт
© Sputnik / Miroslav Rotari
На границе Молдовы с Румынией закрываются несколько КПП
Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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