16:46 27 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD18.04
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Работник аптеки.

Налоговая служба начинает ежедневные проверки

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (336)
368 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200327/29675882/nalogovaya-sluzhba-nachinaet-ezhednevnye-proverki.html

Налоговая служба предупреждает экономических агентов об обязанности соблюдать правовые нормы при формировании коммерческих цен на социально значимые товары.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Начиная с 27 марта, Государственная налоговая служба (ГНС) совместно с Финансовой инспекцией будет проводить ежедневные проверки в аптеках, розничных и оптовых подразделениях, с целью контроля формирования коммерческих цен на социально значимые товары.

Такое решение принято после получения многочисленных сигналов от жителей Молдовы о повышении цен на социально значимую продукцию, в том числе на медицинские маски, перчатки, специальные дезинфицирующие средства. 

"Экономические агенты предупреждены об обязанности соблюдать положения постановления правительства №774 от 20 июня 2016 года о ценах на продажу социально значимых товаров", - отмечает служба. 

Прилавок
© Sputnik / Aleksey Malgavko
Рост цен и чрезвычайное положение из-за COVID-19: что заявили в налоговой
Ежедневно налоговый орган контролирует деятельность 812 аптек, проверяет цены на товары и соблюдение положений действующего законодательства. ГНС провела 54 проверки, в результате которых выявлено шесть случаев нарушений.

Служба напоминает, что каждый потребитель при обнаружении завышенных цен на товары первой необходимости в сравнении с ранее установленными может сообщить об этом по телефону колл-центра Государственной налоговой службы 0-8000-1525.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (336)

По теме

Кунев: что нужно обязательно сделать для спасения экономики во время ЧП
Ждет ли Молдову экономический кризис из-за коронавируса
Налоговая служба ограничила прием, но срок подачи деклараций не продлила


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Плакат-призыв на здании в Южной Африке.
Не паникуй, оставайся дома: призывы на улицах городов во время COVID-19
Саммит новой эпохи: Владимир Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Саммит новой эпохи: Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться