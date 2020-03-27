Налоговая служба начинает ежедневные проверки

Налоговая служба предупреждает экономических агентов об обязанности соблюдать правовые нормы при формировании коммерческих цен на социально значимые товары.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Начиная с 27 марта, Государственная налоговая служба (ГНС) совместно с Финансовой инспекцией будет проводить ежедневные проверки в аптеках, розничных и оптовых подразделениях, с целью контроля формирования коммерческих цен на социально значимые товары.

Такое решение принято после получения многочисленных сигналов от жителей Молдовы о повышении цен на социально значимую продукцию, в том числе на медицинские маски, перчатки, специальные дезинфицирующие средства.

"Экономические агенты предупреждены об обязанности соблюдать положения постановления правительства №774 от 20 июня 2016 года о ценах на продажу социально значимых товаров", - отмечает служба.

Ежедневно налоговый орган контролирует деятельность 812 аптек, проверяет цены на товары и соблюдение положений действующего законодательства. ГНС провела 54 проверки, в результате которых выявлено шесть случаев нарушений.

Служба напоминает, что каждый потребитель при обнаружении завышенных цен на товары первой необходимости в сравнении с ранее установленными может сообщить об этом по телефону колл-центра Государственной налоговой службы 0-8000-1525.

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