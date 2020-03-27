16:46 27 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.78
  • USD18.04
  • RUB0.23
  • RON4.09
  • UAH0.64
Поиск
Очистные сооружения

Дурной запах - прочь: в Кишиневе восстанавливают станцию очистки сточных вод

© Sputnik / Илья Питалев
Общество
Получить короткую ссылку
132 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200327/29676120/durnoy-zapakh-proch-chisinau-vosstanavlivayut-stantsiyu-ochistki-stochnykh-vod.html

Строительные работы в условиях карантина не запрещены - пока все сидят по домам, рабочие предпринимают все усилия, чтобы полностью реконструировать очистные сооружения в столице.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Работы по реконструкции и модернизации станции очистки сточных вод в столице продолжаются, об этом в пятницу сообщил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник пояснил, что реконструкция проводится даже в период чрезвычайного положения, так как проведение строительных работ не запрещено. Рабочие оснащены всем необходимым в соответствии с рекомендациями.

"В настоящее время дорабатывается новый график строительных работ, который будет согласован со всеми участниками договора. Это делается для благополучного завершения строительства и установки нового оборудования, а также для того, чтобы подрядчик выполнял работы в обозначенные сроки", - написал Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Мэр напомнил, что строительство новой очистной станции должно было завершиться в июне, но, вступив в должность генерального примара Кишинева, он обнаружил полный застой в этой сфере.

"В феврале мы поставили ряд условий представителям консорциума, и сейчас процесс решения проблемы ускорен", - уточнил Чебан.

На снимках с камер, установленных на территории очистной станции, показан ход работ. Столичный градоначальник пообещал всем жителям Кишинева, что такие кадры будут еженедельно публиковаться на сайте примэрии муниципия.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнать,что мы сообщаем в OK

По теме

На грани катастрофы - ситуация на очистных сооружениях и запах в Кишиневе
Масштабная катастрофа или порядок – что будет с "очистными" в Кишиневе
Эксперты из Петербурга помогут избавить Кишинев от запаха очистной станции
Теги:
Кишинев, реконструкция, очистные сооружения


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Плакат-призыв на здании в Южной Африке.
Не паникуй, оставайся дома: призывы на улицах городов во время COVID-19
Саммит новой эпохи: Владимир Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Саммит новой эпохи: Путин принял участие в видеоконференции лидеров G20
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться