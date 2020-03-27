Дурной запах - прочь: в Кишиневе восстанавливают станцию очистки сточных вод

Строительные работы в условиях карантина не запрещены - пока все сидят по домам, рабочие предпринимают все усилия, чтобы полностью реконструировать очистные сооружения в столице.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Работы по реконструкции и модернизации станции очистки сточных вод в столице продолжаются, об этом в пятницу сообщил генеральный примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Градоначальник пояснил, что реконструкция проводится даже в период чрезвычайного положения, так как проведение строительных работ не запрещено. Рабочие оснащены всем необходимым в соответствии с рекомендациями.

"В настоящее время дорабатывается новый график строительных работ, который будет согласован со всеми участниками договора. Это делается для благополучного завершения строительства и установки нового оборудования, а также для того, чтобы подрядчик выполнял работы в обозначенные сроки", - написал Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Мэр напомнил, что строительство новой очистной станции должно было завершиться в июне, но, вступив в должность генерального примара Кишинева, он обнаружил полный застой в этой сфере.

"В феврале мы поставили ряд условий представителям консорциума, и сейчас процесс решения проблемы ускорен", - уточнил Чебан.

На снимках с камер, установленных на территории очистной станции, показан ход работ. Столичный градоначальник пообещал всем жителям Кишинева, что такие кадры будут еженедельно публиковаться на сайте примэрии муниципия.

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