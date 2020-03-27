На предприятии "Moldovagaz" ответили, отключат ли граждан от сети за долги

В условиях карантина и чрезвычайного положения в Молдове все вопросы, связанные с поставками газа, можно будет узнать по спецномеру телефона, а счета-фактуры за "голубое топливо" оплатить онлайн.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. На время действия чрезвычайного положения в республике отключений потребителей от сети природного газа за долги производиться не будет. Об этом сообщили на предприятии АО "Moldovagaz".

При этом перерыв в деятельности Центров по работе с потребителями продлен еще на неделю - до 6 апреля. Решение принято в связи с последними распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-19.

"Все возникающие вопросы могут быть адресованы специалистам предприятия. Это можно сделать, позвонив по телефону 1304 в Кишиневе или в территориальные подразделения, чьи контакты указаны на сайте", - сказано в сообщении предприятия, адресованном потребителям. © Sputnik / Miroslav Rotari Сообщение поставщика: что ждет тех, кто не оплатил счета за электричество

Счета за потребленный природный газ можно оплатить онлайн посредством сайта www.moldovagaz.md. При этом, двухпроцентный комиссионный сбор взиматься не будет.

Каждый потребитель, введя в специальное поле сайта номер своего лицевого счета, получает возможность удобно, безопасно и дистанционно погасить счет за свое текущее потребление или задолженность.

Операцию можно провести посредством большинства платежных систем, а также дебетовых или кредитных карт, в том числе выданных иностранными банками гражданам Молдовы, проживающим за границей.

Интерфейс программы также позволяет самостоятельно указать текущие показания газового счетчика.

Условия ЧП в Молдове

Граждане Молдовы, которые будут находиться вне дома, должны в обязательном порядке иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 28 марта будет запрещено находиться на улице группами, превышающими 3 человека, за исключением близких родственников.

Бюджетники с субботы, 28 марта, в течение 9 дней, в том числе всю следующую неделю, работать не будут - соответствующее решение было принято в четверг вечером на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы.

Члены комиссии поддержали соответствующую инициативу, предложенную главой государства. Об этом заявил в ходе брифинга премьер-министр Ион Кику.

На следующей неделе устанавливается особый режим работы для бюджетников - специалисты могут ознакомиться с ним на веб-странице правительства. Но все бюджетники, вне зависимости от того, будут работать они на своих местах (в случаях необходимости) или удаленно, будут получать заработную плату.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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