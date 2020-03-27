На предприятии "Moldovagaz" ответили, отключат ли граждан от сети за долги

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. На время действия чрезвычайного положения в республике отключений потребителей от сети природного газа за долги производиться не будет. Об этом сообщили на предприятии АО "Moldovagaz".
При этом перерыв в деятельности Центров по работе с потребителями продлен еще на неделю - до 6 апреля. Решение принято в связи с последними распоряжениями Комиссии по чрезвычайным ситуациям на фоне распространения коронавируса нового типа COVID-19.
"Все возникающие вопросы могут быть адресованы специалистам предприятия. Это можно сделать, позвонив по телефону 1304 в Кишиневе или в территориальные подразделения, чьи контакты указаны на сайте", - сказано в сообщении предприятия, адресованном потребителям.© Sputnik / Miroslav Rotari
Счета за потребленный природный газ можно оплатить онлайн посредством сайта www.moldovagaz.md. При этом, двухпроцентный комиссионный сбор взиматься не будет.
Каждый потребитель, введя в специальное поле сайта номер своего лицевого счета, получает возможность удобно, безопасно и дистанционно погасить счет за свое текущее потребление или задолженность.
Операцию можно провести посредством большинства платежных систем, а также дебетовых или кредитных карт, в том числе выданных иностранными банками гражданам Молдовы, проживающим за границей.
Интерфейс программы также позволяет самостоятельно указать текущие показания газового счетчика.
Условия ЧП в Молдове
Граждане Молдовы, которые будут находиться вне дома, должны в обязательном порядке иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 28 марта будет запрещено находиться на улице группами, превышающими 3 человека, за исключением близких родственников.
Бюджетники с субботы, 28 марта, в течение 9 дней, в том числе всю следующую неделю, работать не будут - соответствующее решение было принято в четверг вечером на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы.
На следующей неделе устанавливается особый режим работы для бюджетников - специалисты могут ознакомиться с ним на веб-странице правительства. Но все бюджетники, вне зависимости от того, будут работать они на своих местах (в случаях необходимости) или удаленно, будут получать заработную плату.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.
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