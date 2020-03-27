Как отразится коронавирус на выплате по кредитам, "коммуналке" и зарплате

Глава республики рассказал, что будет с зарплатами бюджетников, пенсиями, как государство поможет гражданам, которые работают в частном секторе, а также о том, что делать с выплатами по кредитам, взятым в микрофинансовых компаниях.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках прямого эфира рассказал, как власти намерены помочь населению в условиях чрезвычайного положения из-за коронавируса нового типа.

Коммунальные счета можно пока отложить

Глава республики напомнил, что власти приняли решение, чтобы по всем коммунальным услугам (водоснабжение, электроэнергия, газ), "не было обязанности платить сразу, как появляются квитанции".

"Это значит, что не будет никаких штрафных санкций и отключений, если вовремя не оплатить счета за данные услуги. То есть это возможность заплатить позже без каких-либо штрафов", - отметил Додон.

На вопрос о том, как оплачивать "коммуналку" после ЧП, частями или в полном объеме, президент ответил, что власти будут рассматривать разные сценарии, чтобы помочь определенным категориям социально уязвимых граждан.

Зарплаты и пенсии

Отдельно президент остановился на выплате зарплат и пенсий. "Из 650 тысяч граждан, у которых есть официальный трудовой договор, и, кто платит налоги, около 200 тысяч – это госслужащие. Для них и пенсионеров мы сделаем все возможное, чтобы никаких задержек с выплатами пенсий и зарплат не было", - сказал президент.

Как отметил Додон, ему известно, что некоторые местные органы власти пытались сами принимать решения о выплате 50% зарплаты бюджетникам, чтобы сэкономить для местных бюджетов.

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"Есть решение правительственной чрезвычайной комиссии, что никакого снижения или невыплаты зарплат бюджетникам не может быть. Поэтому зарплату все бюджетники должны и будут получать в полном объеме", - сказал Додон.

Глава государства также напомнил о решении вдвое увеличить зарплату медработникам, которые находятся на передовой борьбы с коронавирусом.

Что будет с частным сектором?

По словам президента, властям известны основные проблемы в разных секторах.

"Думаю, в начале следующей недели после обсуждения с правительством и Минфином мы примем решение, как поможем гражданам, работающим в частном секторе. И речь идет о тех предприятиях, которые больше всего пострадали. Мы готовим такие предложения. Надеюсь, что на следующей неделе мы выступим с конкретными мерами", - пояснил Додон.

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Кредиты в банках и микрофинансовых компаниях

Президент напомнил, что власти договорились с банками, чтобы на период чрезвычайного положения не начислялись штрафные санкции по кредитам.

"По возможности это надо пролонгировать на период и после этого чрезвычайного положения. Что касается кредитов от микрофинансовых компаний, мы говорили с Национальной комиссией по ценным бумагам, так как она регулирует этот рынок, чтобы было сделано то же самое, как мы договорились с Нацбанком по банковским кредитам", - добавил Додон.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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