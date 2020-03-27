Появились новые детали о карантине коллектива МолдГРЭС

ТИРАСПОЛЬ, 27 мар – Sputnik. Оперативным штабом по недопущению распространения коронавируса принято решение оградить всех сотрудников коллектива Молдавской ГРЭС от внешних контактов. Однако для того, чтобы станция, которая является главным поставщиком электроэнергии в регионе, продолжала работу, были приняты специальные меры.
В четверг стало известно о том, что у одного из сотрудников МолдГРЭС, находящегося в Слободзейском госпитале, подтверждено наличие COVID-19. Информация об этом пришла из кишиневского центра. Изоляцию решили ввести, учитывая, что зараженный мужчина в рамках исполнения служебных обязанностей активно контактировал практически со всем коллективом станции.
"Эта мера позволит уберечь от возможного заражения членов семей и окружение потенциальных носителей инфекции", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.
Речь идет о 400 людях. На данный момент в изоляторе размещено 138 из них. Остальных централизованно доставят после окончания рабочей смены.
"В санаторий завезены кровати и постельные принадлежности в необходимом количестве. Организовано полноценное питание. В ближайшее время привезут кулеры с питьевой водой", - отметили в пресс-службе.
Контакты с родственниками на ближайшие две недели запрещены. Передать необходимые вещи изолированным гражданам можно исключительно через сотрудников МВД, в ведении которого находится санаторий.
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