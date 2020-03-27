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Константин Цуцу

Константин Цуцу задержан на молдавско-румынской границе

© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200327/29677415/constantin-tutu-zaderzhan-na-moldavsko-rumynskoy-granitse.html

Экс-депутат Демпартии, ранее объявленный в международный розыск, остановлен на границе - для его задержания на КПП едут офицеры НАЦ.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Бывший депутат от Демократической партии Молдовы Константин Цуцу задержан Погранполицией на молдавско-румынской границе. Туда направляются сотрудники Национального антикоррупционого центра для проведения дальнейшей процедуры задержания.

"Офицеры Национального антикоррупционного центра оповещены Пограничной полицией о попытке пересечения границы Констатином Цуцу. Сейчас сотрудники НАЦ направляются в Леушены для его задержания", - сообщила Sputnik пресс-секретарь НАЦ Анжела Старински.

Константин Цуцу
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы, в свою очередь, сообщили, что Цуцу добровольно сдался правоохранительным органам республики. Ему должны предъявить обвинение и заслушать в рамках уголовного дела по незаконному обогащению и извлечению выгоды из влияния.

"Исходя из решения комиссии по чрезвычайным ситуациям, он должен будет находиться в 14-дневном карантине", - отметили в прокуратуре.

В сентябре 2019 года по обращению прокуроров на имя бывшего депутата был выдан мандат на арест по умолчанию. Кроме того, тогда же он был объявлен в международный розыск.

Цуцу – один из первых представителей Демпартии, покинувших Молдову практически сразу после того, как политформирование в июне 2019 года ушло в оппозицию.

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