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Медицинский работник проводит диагностические тесты на коронавирус

Примэрии подарили 500 тестов для выявления коронавируса

© REUTERS / Andreas Gebert
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (336)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200327/29677510/primerii-podarili-500-testov-dlya-vyyavleniya-koronavirusa.html

Тесты были приобретены экономическим агентом, который решил помочь муниципальным властям в борьбе с распространением инфекции.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Примэрии (мэрии) Кишинева подарили 500 тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, тесты закуплены и переданы муниципалитету экономическим агентом.

"Вместе с ответственными лицами системы здравоохранения и с директорами больниц решили, что эти тесты пойдут врачам, которые находятся на передовой и ежедневно контактируют с пациентами", - написал примар в Facebook.

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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Чебан поблагодарил тех, кто в это трудное время помогает городским властям противостоять эпидемии.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (336)

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Теги:
коронавирус


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