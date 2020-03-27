Примэрии подарили 500 тестов для выявления коронавируса

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Примэрии (мэрии) Кишинева подарили 500 тестов для выявления коронавирусной инфекции. Об этом сообщил генеральный примар Кишинева Ион Чебан.
По словам градоначальника, тесты закуплены и переданы муниципалитету экономическим агентом.
"Вместе с ответственными лицами системы здравоохранения и с директорами больниц решили, что эти тесты пойдут врачам, которые находятся на передовой и ежедневно контактируют с пациентами", - написал примар в Facebook.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.
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