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Возгорание сухой растительности

Пылающая Молдова - десятки возгораний локализовали на территории страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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17010
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200327/29677695/pylayuschaya-moldova-desyatki-vozgoraniy-lokalizovali-na-territorii-strany.html

Молдавские пожарные за минувшие сутки не раз боролись с огнем, причина - возгорание сухостоя на территории страны.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. За последние сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям 35 раз выезжали на тушение загоревшихся участков сухой травы и бурьяна.

Сухостой горел в целом ряде регионов республики - в Фалешстком, Глодянском, Рышканском, Сорокском, Сынджерейском, Унгенском, Ниспоренском, Криулянском, Хынчештском, Теленештском и Кантемирском районах. 
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© Photo : Facebook / Ольга Склярова
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Наиболее широкие площади возгорания обнаружили в Унгенском районе. Здесь огонь бушевал сразу на 40 гектарах близ села Петрешть. Порядка 30 гектаров сухостоя загорелось возле сел Грозаска и Бучумень. 

Пожарным сложно было бороться с огнем и возле села Епурень Кантемирского района, где пламя объяло площадь в 12 гектаров. 

В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям призвали сельских жителей не использовать открытый огонь, не сжигать сухую траву и бурьян при обработке приусадебных участков и огородов.

В условиях гидрологической засухи, которая господствует в республике в марте, огонь распространяется на открытых площадях очень быстро и может нанести ущерб лесному фонду страны и домам граждан.

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Теги:
сухая трава, пожар, очаг возгорания


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