Пылающая Молдова - десятки возгораний локализовали на территории страны

Молдавские пожарные за минувшие сутки не раз боролись с огнем, причина - возгорание сухостоя на территории страны.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. За последние сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям 35 раз выезжали на тушение загоревшихся участков сухой травы и бурьяна.

Наиболее широкие площади возгорания обнаружили в Унгенском районе. Здесь огонь бушевал сразу на 40 гектарах близ села Петрешть. Порядка 30 гектаров сухостоя загорелось возле сел Грозаска и Бучумень.

Пожарным сложно было бороться с огнем и возле села Епурень Кантемирского района, где пламя объяло площадь в 12 гектаров.

В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям призвали сельских жителей не использовать открытый огонь, не сжигать сухую траву и бурьян при обработке приусадебных участков и огородов.

В условиях гидрологической засухи, которая господствует в республике в марте, огонь распространяется на открытых площадях очень быстро и может нанести ущерб лесному фонду страны и домам граждан.

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