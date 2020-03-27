Пылающая Молдова - десятки возгораний локализовали на территории страны

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. За последние сутки сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям 35 раз выезжали на тушение загоревшихся участков сухой травы и бурьяна.
Сухостой горел в целом ряде регионов республики - в Фалешстком, Глодянском, Рышканском, Сорокском, Сынджерейском, Унгенском, Ниспоренском, Криулянском, Хынчештском, Теленештском и Кантемирском районах.
Наиболее широкие площади возгорания обнаружили в Унгенском районе. Здесь огонь бушевал сразу на 40 гектарах близ села Петрешть. Порядка 30 гектаров сухостоя загорелось возле сел Грозаска и Бучумень.
Пожарным сложно было бороться с огнем и возле села Епурень Кантемирского района, где пламя объяло площадь в 12 гектаров.
В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям призвали сельских жителей не использовать открытый огонь, не сжигать сухую траву и бурьян при обработке приусадебных участков и огородов.
В условиях гидрологической засухи, которая господствует в республике в марте, огонь распространяется на открытых площадях очень быстро и может нанести ущерб лесному фонду страны и домам граждан.
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