Гражданин Молдовы в Свердловской области "бомбанул" банкомат - в прямом смысле

Ограбление произошло по всем канонам детективного жанра — наш земляк и его сообщники надели защитные комбинезоны и масках взломали дверь в магазин, взорвали банкомат, однако деньги забрать не успели.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Прокуратура города Березовского Свердловской области России передала в суд обвинительное заключение по уголовному делу, в котором фигурирует 25-летний гражданин Республики Молдова, житель Тюмени.

По данным следствия, обвиняемый вместе с тремя соучастниками спланировал кражу денег из банкомата, который был расположен в магазине поселка Кедровка.

Преступники заранее приобрели снаряжение, которое прятали в гараже - баллон с газом, защитные комбинезоны, маски, скрывающие лица и перчатки, сообщает местная пресса со ссылкой на прокуратуру.

Затем, в ноябре 2019 года преступники взломали дверь в магазин и с помощью газового баллона подорвали банкомат, в котором находились 896 тысяч рублей (около 10,5 тысяч евро). Однако взломщиков спугнули, и воры скрылись с места преступления, не успев забрать деньги.

Момент подрыва банкомата попал на камеры видеонаблюдения, которые были установлены у магазина.

В настоящее время из четверых участников кражи задержан только один, гражданин Молдовы, которому грозит до 10 лет лишения свободы. Личности троих его сообщников не установлены, расследование продолжается.

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