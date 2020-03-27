Пятеро полицейских в Молдове заразились COVID-19

По данным правоохранительных органов, еще 178 сотрудников изолированы после того, как контактировали с зараженными лицами.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik, Кэтэлина Черней. Пятеро сотрудников министерства внутренних дел заразились COVID-19. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь МВД Алина Збанкэ.

По ее словам, еще 178 полицейских изолированы после того, как контактировали с зараженными лицами.

Министр внутренних дел Павел Войку опубликовал на своей странице видеоролик, в котором сотрудники правоохранительных органов просят граждан страны оставаться дома. Все подразделения МВД, а также военнослужащие Национальной армии Молдовы выведены на улицы городов страны для обеспечения порядка и проверки соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 177 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая,, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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