Пятеро полицейских в Молдове заразились COVID-19

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik, Кэтэлина Черней. Пятеро сотрудников министерства внутренних дел заразились COVID-19. Информацию Sputnik подтвердила пресс-секретарь МВД Алина Збанкэ.
По ее словам, еще 178 полицейских изолированы после того, как контактировали с зараженными лицами.
Министр внутренних дел Павел Войку опубликовал на своей странице видеоролик, в котором сотрудники правоохранительных органов просят граждан страны оставаться дома. Все подразделения МВД, а также военнослужащие Национальной армии Молдовы выведены на улицы городов страны для обеспечения порядка и проверки соблюдения мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа.
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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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