Мэрия Кишинева опубликовала проект Концепции по организации уличной торговли

Столичные власти запустили процедуру общественных консультаций по этому важному для жителей города проекту и ждут предложений от экономических агентов и от общественных организаций.

КШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Примэрия столицы объявила о начале общественных консультаций по проекту Концепции об организации уличной торговли в Кишиневе.

В период с 27 марта по 17 апреля 2020 года жителям города, экономическим агентам, неправительственным организациям и всем заинтересованным лицам рекомендуется выступить с предложениями и замечаниями в отношении опубликованного документа.

Концепция разработана муниципальным управлением по торговле, общественному питанию и услугам, ее задача — упорядочить уличную торговлю, создать условия для улучшения предоставляемых кишиневцам услуг, для развития конкуренции и улучшения городской эстетики.

"Давайте внесем ясность, как должны быть расположены уличные киоски, как они должны выглядеть и как обязаны работать", - написал примар Кишинева Ион Чебан в Facebook, представляя проект.

Рекомендации и замечания к документу, который вынесен на общественное обсуждение, муниципальные власти предлагают направлять по электронной почте или по номеру контактного телефона, который указан на сайте примэрии.

Ранее в Кишиневе была проведена широкомасштабная кампания по сносу торговых киосков, принадлежащих экономическим агентам, которые нарушают законодательство или не соблюдают обязательства перед муниципальным бюджетом.

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