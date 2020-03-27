Гуманитарная помощь от России прибудет в Молдову в пятницу

Корреспонденты Sputnik Молдова узнали, что войдет в состав отправляемой партии, а также о том, сколько соотечественников вернется в этот день из Москвы.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. В пятницу вечером в Молдову прибудет гуманитарная помощь от Российской Федерации, в которую, в частности, войдет 10 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса нового типа.

Об этом Sputnik заявил пресс-секретарь посольства России в республике Анатолий Лошаков.

Чартерный рейс авиакомпании AirMoldova, на котором и доставят гумпомощь, прибудет из московского аэропорта Домодедово в 18.30. На этом же самолете прилетит часть граждан Молдовы, которые находились в России и не могли вернуться домой из-за веденного в республике чрезвычайного положения.

Как гражданам Молдовы вернуться из России>>>

Всего в пятницу вечером из Москвы прибудут порядка 570 граждан Молдовы.

Домодедово. Молдоване ждут рейс на Кишинев © Sputnik /

Домодедово. Молдоване ждут рейс на Кишинев © Sputnik /

Домодедово. Молдоване ждут рейс на Кишинев © Sputnik / 1 / 3 © Sputnik / Домодедово. Молдоване ждут рейс на Кишинев

Еще один чартерный рейс из Москвы, на котором в Кишинев вылетят граждане Молдовы, ожидается в субботу, 28 марта.

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