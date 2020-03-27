При чрезвычайном положении молдавская прокуратура будет работать по-другому

Органы прокуратуры на протяжении следующей недели, объявленной в Молдове нерабочей, изменят свой график - отвечать за выполнение служебных обязанностей будут дежурные прокуроры.

КИШИНЕВ, 27 мар - Sputnik. Часть представителей органов прокуратуры будут осуществлять обязанности удаленно, а для большинства сотрудников неделя с 30 марта по 3 апреля станет нерабочей, в соответствии с решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий приказ подписал генеральный прокурор республики Александр Стояногло.

Дежурный прокурор, назначенный в каждом из районов, будет выезжать на место лишь в случае острой необходимости, если поступит соответствующий запрос от граждан. Если таких сигналов в течение недели не поступит, все документы будут обрабатывать посредством онлайн-связи через интернет.

Руководство районными подразделениями Генеральная прокуратура также будет осуществлять удаленно посредством онлайн-контактов и служебной переписки.

Условия ЧП в Молдове

Граждане Молдовы, которые будут находиться вне дома, должны в обязательном порядке иметь при себе документ, удостоверяющий личность. С 28 марта будет запрещено находиться на улице группами, превышающими 3 человека, за исключением близких родственников.

Бюджетники с субботы, 28 марта, в течение 9 дней, в том числе всю следующую неделю, работать не будут - соответствующее решение было принято в четверг вечером на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям при правительстве Молдовы. Члены комиссии поддержали соответствующую инициативу, предложенную главой государства. Об этом заявил в ходе брифинга премьер-министр Ион Кику.

На следующей неделе устанавливается особый режим работы для бюджетников - специалисты могут ознакомиться с ним на веб-странице правительства. Но все бюджетники, вне зависимости от того, будут работать они на своих местах (в случаях необходимости) или удаленно, будут получать заработную плату.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 199 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта.

В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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