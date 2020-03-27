В Молдове выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

Таким образом, к настоящему моменту общее число людей, инфицированных COVID-19, в Молдове достигло 199 человек.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. В Молдове подтвердились еще 22 случая коронавируса нового типа. Об этом сообщила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на брифинге в пятницу.

"На протяжении дня обработано 128 образцов, в результате подтвердились 22 случая инфекции COVID-19", - заявила глава Минздрава.

В четырех случаях речь идет об "импорте" инфекции из Румынии, России, Великобритании и Франции. В остальных — передача вируса произошла внутри страны. Новые инфицированные выявлены в Кишиневе, Сороке, Штефан-Водэ, Бельцах, Яловенах и в Приднестровье.

Новые случаи заболевания среди медперсонала

По словам Думбрэвяну, подтвердились еще 4 случая инфицирования медицинских работников в Республиканской клинической больнице. Таким образом, число медиков, больных COVID-19, выросло до восьми человек.

Вместе с тем ни в одной из других больниц Кишинева не выявлено ни одного случая заболевания.

Речь идет об инфекционной больнице имени Тома Чорбэ, детской инфекционной больнице, 1-й и 2-й больницах министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

Хорошие новости

Министр также сообщила, что у пациентов, которые проходят лечение, были проведены 45 повторных тестов на присутствие коронавируса. В 18 случаях тесты дали негативный результат. На следующей неделе анализы будут проведены еще раз, и если отсутствие коронавируса подтвердится, эти пациенты будут выписаны из больницы как выздоровевшие.

Кроме того, уже в 9 случаях второй тест также оказался негативным, эти пациенты будут выписаны из больницы в ближайшие дни. Таким образом, число выздоровевших в Молдове может достигнуть 11 человек.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 199 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и два случая выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK