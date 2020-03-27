БАК-2020: когда выпускники будут сдавать экзамены

Вопрос, связанный с выпускными экзаменами, по словам главы республики, обсуждался с профильным министерством. Есть несколько вариантов развития событий.

КИШИНЕВ, 27 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что, скорее всего, экзамены на степень бакалавра в этом году немного перенесут из-за действия чрезвычайного положения, объявленного в стране до мая из-за коронавируса нового типа.

"Посмотрим конечно, как будет развиваться ситуация, но было принято решение, что как минимум до 15 мая не возобновится процесс обучения. Речь идет о работе детских садов, школ и университетов. Многие школы перешли на онлайн обучение", - сказал Додон во время прямой линии.

По его словам, власти на данный момент рассматривают возможность оказать поддержку в связи с переходом на дистанционное обучение социально уязвимым слоям населения.

Что касается экзаменов на степень бакалавра, то, как отметил глава республики, этот вопрос обсуждался с профильным министерством. Он обратил внимание, что есть несколько вариантов развития событий.

Как отразится коронавирус на выплате по кредитам, "коммуналке" и зарплате>>>

"Первое решение - восстановить куррикулум в условиях онлайн, что сейчас и происходит, но полностью это сделать невозможно. Если восстановить полностью, то экзамены БАК должны пройти в той форме и в те сроки, которые были предусмотрены. Но, скорее всего, это невозможно", - отметил Додон.

Как сообщил президент, есть второй сценарий – немного перенести экзамены, но с таким расчетом, чтобы и процесс зачисления в вузы тоже начался позднее.

"То есть, чтобы была возможность восстановить куррикулум, сдать БАК и потом уже начался процесс поступления в вузы. И здесь надо учитывать университеты за пределами страны, куда наши дети отправляются учиться. То есть, нужен системный подход", - сказал Додон.

Лидер Демпартии Павел Филип в свою очередь сообщил, что министерство образования уже решило отменить экзамены для учащихся четвертого класса.

"Что касается тестирования в девятых классах и БАК, то мы считаем, что, если учащиеся не вернутся до конца действия чрезвычайного положения за парты, то экзамены надо аннулировать", - сказал Филип.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 199 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK