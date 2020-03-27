В Молдову прибыла гуманитарная помощь от России — тесты на коронавирус

Чартерный рейс авиакомпании AirMoldova, на котором доставили груз, прибыл в пятницу в Кишинев из московского аэропорта Домодедово.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. В пятницу вечером в Молдову прибыла партия гуманитарной помощи от Российской Федерации — тест-системы для диагностики коронавируса нового типа.

Чартерный рейс авиакомпании Air Moldova, на котором была доставлен груз, прибыл из московского аэропорта Домодедово. Специальный рейс доставил граждан Республики Молдова, а граждане Российской Федерации, пожелавшие вернуться домой, отправятся на нем из Кишинева.

"Вы знаете, что наша цивилизация столкнулась с колоссальным вызовом, коронавирусной эпидемией, которая поразила свыше 180 стран. К сожалению, это коснулось и наших стран тоже. И в этой ситуации руководство Российской Федерации приняло решение оказать помощь братскому и дружественному молдавскому народу, прислав 10 тысяч экспресс-тестов", - сказал посол России в Молдове Олег Васнецов.

Дипломат встречал самолет в аэропорту вместе с представителями правительственных структур Республики Молдова.

"Мы знаем, что такая потребность очень актуальна для системы здравоохранения республики. Рассчитываем, что этот шаг поможет молдавским врачам, высоким профессионалам, специалистам своего дела, успешно справиться с этой эпидемией", - сказал глава российской дипмиссии.

Министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну, в свою очередь, поблагодарила Россию за оказанную помощь.

"Уважаемый господин посол, я хочу от имени молдавского народа выразить благодарность российскому народу за помощь, оказанную именно в этот момент и именно в такой форме. Эти тесты чрезвычайно необходимы для успешного предотвращения распространения инфекции и позволят значительно снизить риски, с которыми мы сегодня сталкиваемся", — сказала Думбрэвяну.

Помощь Российской Федерации высоко оценил президент Молдовы Игорь Додон.

"Эти тесты позволяют получить результат в течение двух-четырех часов и уже хорошо зарекомендовали себя в России и других странах, - написал в Facebook глава государства. Он отметил, что это только первая партия медицинского груза, который предназначен Республике Молдова.

"Выражаю искреннюю благодарность руководству Российской Федерации за оказание этой помощи, а также за решение о выдаче Молдове кредита в размере 200 млн. евро на ремонт дорог. Считаю, что только сплоченные усилия помогут нашим странам преодолеть этот беспрецедентный глобальный кризис. С другой стороны, именно такие серьезные вызовы укрепляют стратегическое партнерство Республики Молдова и Российской Федерации, сближая государства и народы", - написал Додон.

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Отправление еще одного чартерного рейса из Москвы, на котором в Кишинев вылетят граждане Молдовы, ожидается в субботу, 28 марта.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 199 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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