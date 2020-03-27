Примэрия вновь изменила график движения общественного транспорта в Кишиневе

Генеральный примар столицы Ион Чебан сообщил горожанам о новых изменениях в расписании движения троллейбусов и автобусов.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Согласно распоряжению примэрии, вновь поменялся график движения общественного транспорта в Кишиневе. Об этом сообщил в Facebook генеральный примар столицы Ион Чебан.

Таким образом, в субботу и воскресенье троллейбусы и автобусы будут ходить по маршрутам с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.30.

В будние дни график движения станет иным. Начиная с понедельника и всю следующую неделю, общественный транспорт будет ходить с 5.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00.

В остальные часы движение транспорта будет остановлено. В рабочее время на улицы Кишинева выведено максимально возможное число транспортных единиц, подчеркнул примар.

Ограничения введены с целью избежать массовых скоплений людей из-за опасности инфицирования коронавирусом нового типа.

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