Примэрия вновь изменила график движения общественного транспорта в Кишиневе

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Согласно распоряжению примэрии, вновь поменялся график движения общественного транспорта в Кишиневе. Об этом сообщил в Facebook генеральный примар столицы Ион Чебан.
Таким образом, в субботу и воскресенье троллейбусы и автобусы будут ходить по маршрутам с 6.00 до 10.00 и с 16.00 до 19.30.
В будние дни график движения станет иным. Начиная с понедельника и всю следующую неделю, общественный транспорт будет ходить с 5.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00.
В остальные часы движение транспорта будет остановлено. В рабочее время на улицы Кишинева выведено максимально возможное число транспортных единиц, подчеркнул примар.
Ограничения введены с целью избежать массовых скоплений людей из-за опасности инфицирования коронавирусом нового типа.
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