Ион Пержу: повышения цен на хлеб из-за коронавируса не будет

Министр сельского хозяйства заверил, что запасы муки в стране достаточны, и убедился, что работа на хлебокомбинате идет в нормальном режиме.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия повышаться не будут. Об этом заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в ходе визита на хлебокомбинат "Franzeluța".

Он подчеркнул, что запасы муки в стране достаточны, а контракты, заключенные с поставщиками, гарантируют, что увеличения цен не произойдет.

Пержу высоко оценил работу комбината "Franzeluța", который обеспечивает хлебом Кишинев и несколько районов страны, в условиях чрезвычайного положения.

Он отметил, что предприятие, коллектив которого трудится в три смены, обеспечило все необходимые меры безопасности, а работники доставляются домой и на работу в служебном транспорте. В эти дни на производстве находятся около 100 человек.

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