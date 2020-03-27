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Ион Пержу: повышения цен на хлеб из-за коронавируса не будет

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Коронавирус нового типа распространяется по миру (347)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200327/29686031/ion-perzhu-povysheniya-tsen-na-khleb-iz-za-koronavirusa-ne-budet.html

Министр сельского хозяйства заверил, что запасы муки в стране достаточны, и убедился, что работа на хлебокомбинате идет в нормальном режиме.

КИШИНЕВ, 27 мар — Sputnik. Цены на хлеб и хлебобулочные изделия повышаться не будут. Об этом заявил министр сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды в ходе визита на хлебокомбинат "Franzeluța".

Он подчеркнул, что запасы муки в стране достаточны, а контракты, заключенные с поставщиками, гарантируют, что увеличения цен не произойдет.

Пержу высоко оценил работу комбината "Franzeluța", который обеспечивает хлебом Кишинев и несколько районов страны, в условиях чрезвычайного положения.

Он отметил, что предприятие, коллектив которого трудится в три смены, обеспечило все необходимые меры безопасности, а работники доставляются домой и на работу в служебном транспорте. В эти дни на производстве находятся около 100 человек.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (347)

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Теги:
хлеб


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