Вечером в Молдове - "конец света", но всего на один час

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. В последнюю субботу марта во всем мире отмечается "Час Земли". Молдова традиционно, на протяжении последних пяти лет, принимает участие в этой акции.

Смысл глобальной экологической инициативы заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

Цель — привлечь максимально широкое внимание всего мирового сообщества к проблеме изменения климата нашей планеты, к глобальному потеплению.

По данным ученых, к 2003 году влияние деятельности человека на экосистемы Земли возросло настолько, что, если современные тенденции сохранятся, то к 2050 году людям понадобится вторая планета, чтобы удовлетворить потребности человечества в энергии, воде, пище, складировании отходов.

Поэтому решать проблему сохранения среды обитания необходимо сообща и на различных уровнях, а с помощью сегодняшней акции каждый человек в любой точке мира может продемонстрировать свою обеспокоенность проблемой истощения природных ресурсов и "проголосовать" за здоровую планету.

Зимний период 2019-2020 годов в Молдове оказался аномально теплым, с недобором осадков, заявила в эфире студии Sputnik Молдова руководитель Центра агрометеорологического мониторинга Госгидрометеослужбы республики Татьяна Миронова.

Возможно, аномально теплая зима нынешнего года – следствие глобального потепления, о котором много говорится. По крайней мере, метеорологи прогнозировали такой результат, что зимы будут становиться короче и теплее.

Как подчеркнула метеоролог, в настоящий момент сложно спрогнозировать, каким именно образом изменение климата затронет Молдову.

Американские ученые опубликовали прогноз, согласно которому в 2050 году уровень Мирового океана существенно повысится, в результате чего под водой окажется, среди прочего, часть территорий в дельте Дуная. Процесс затронет и юг Молдовы, утверждают заокеанские эксперты. Эколог Владимир Гараба считает, что это только один из вариантов развития событий.

"Эта сторона Черного Моря естественным образом снижается ввиду тектонических изменений. У нас ежегодно берег Черного моря опускается на несколько миллиметров. Это следствие обычного движения земной коры. Северная часть Молдовы, которая ближе к Карпатам, поднимается, а юг – опускается", - отметил Гараба.

По словам эколога, дельта Дуная будет частично заливаться, но происходить это будет никак не по причине глобального потепления. К версии подъема воды в Черном море из-за глобального потепления эксперт относится скептически. По его мнению, процесс этот, если и будет происходить, то гораздо медленнее, чем по прогнозам американских ученых.

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