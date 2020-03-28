Правительство напоминает: этой ночью Молдова переходит на летнее время

Власти обращают внимание граждан: в последнее воскресенье марта им необходимо несколько "поторопить" движение стрелок.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье показатели на циферблатах часов следует изменить с 02:00 на 03:00 - соответствующее сообщение опубликовано правительством Молдовы. В последний выходной день марта страна переходит на летнее время.

Процедура осуществляется в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии при Организации Объединенных Наций.

В странах ЕС к переходу на летнее время прибегают в последний раз, поскольку в марте 2019 года европарламентарии проголосовали за отказ от перевода часов, начиная с 2021 года.

После этого каждая страна ЕС вправе самостоятельно решать, оставаться постоянно на "летнем" или на "зимнем" времени.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов осуществили в Великобритании в 1908 году.

В Соединенных Штатах Америки переход на "летнее" и "зимнее" время применяется с 1918 года.

В настоящее время сезонный перевод стрелок осуществляется более чем в 80 из 192 государств мира. Молдова впервые начала применять такую практику в 1979 году.

Стоит отметить, что Российская Федерация отказалась от перевода часов еще в 2014 году, перейдя на постоянное зимнее время.

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