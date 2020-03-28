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Акция "Час Земли" в Молдове: важность и актуальность в условиях карантина

© CC0 / Pixabay / 9866112
Общество
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200328/29690646/aktsiya-chas-zemli-v-moldove-vazhnost-i-aktualnost-v-usloviyakh-karantina.html

Несмотря на закрытые границы, люди в разных точках земного шара объединятся на час для привлечения внимания к экологическим проблемам планеты и бережному отношению к окружающей среде.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. В субботу, 28 марта, пройдет ежегодная международная экологическая акция Всемирного фонда дикой природы "Час Земли", в которой примут участие более 160 стран. 

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Osmatesco
Тромбицкий: во время чрезвычайного положения природе становится легче

Главная цель акции - привлечение внимания к проблеме изменения климата на планете, призыв к разумному потреблению электроэнергии и других ресурсов: воды, газа и тепла.

В рамках "Часа Земли" люди добровольно отключают свет и бытовые электроприборы, а также декоративную подсветку зданий и памятников на один час, с 20:30 до 21:30 по местному времени.

Как жители Молдовы могут помочь планете

Доктор биологии, руководитель Международной ассоциации хранителей реки Днестр Eco-TIRAS Илья Тромбицкий рассказал о значимости экологической инициативы в условиях чрезвычайного положения в стране из-за распространения коронавируса.

По его словам, в последние годы понимание важности сохранения окружающей среды для человечества возрастает, в том числе и потому, что природа подаёт сигналы о том, что её возможности по самовосстановлению исчерпываются. 

"Это и изменение климата, и такой регулирующий популяции механизм, как пандемия коронавируса. Акция "Час Земли" призвана объединить население планеты Земля в борьбе за стабилизацию ситуации", - отметил Тромбицкий.

Эколог считает, что, находясь на карантине, граждане уже помогают планете, так как меньше пользуются транспортом, загрязняющим окружающую среду и, как следствие, меньше наносят вреда природе. 

"Снижается и световое загрязнение. Желательно стремиться к минимальному использованию энергии и снижению потребления пищи, чтобы уменьшить энергорасходы", - подчеркнул он.

Тромбицкий объяснил, как жители Молдовы могут помочь окружающей среде.  

"Приоритетами акции 2020 года являются экологическое просвещение (есть время почитать соответствующие книги и посмотреть передачи), ответственное потребление природных ресурсов и борьба с нелегальными вырубками леса".

© AP Photo / Michael Probst
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Именно неправомерная вырубка леса, считает Тромбицкий, является серьезной проблемой для Молдовы, которая из-за отсутствия контроля ещё более обостряется.

Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды призывает граждан Молдовы добровольно, в знак заботы об окружающей среде, экономить электроэнергию в течение всего года и внести свой личный вклад в  уменьшение последствий изменения климата.

Акция "Час Земли" проводится с 2007 года в последнюю субботу марта в промежутке с 20.30 до 21.30 по местному времени.

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