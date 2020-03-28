Президент провел инспекцию - на какой период Молдове хватит продуктов

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон встретился в субботу с главой министерства хозяйства, регионального развития и окружающей среды Ионом Пержу.

"В первую очередь рассмотрели проблему обеспечения продовольственной безопасности Республики Молдова. Министр проинформировал меня о том, что запасы пшеницы в стране составляют 200 тысяч тонн, которых хватит более чем на 200 дней", - написал глава государства по результатам встречи на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Додон уточнил, что зерна в республике хватит до того момента, когда будет собран новый урожай озимых, засеянный на площади в 316 тысяч гектаров. Из этих площадей одна половина находится в хорошем состоянии, другая - в удовлетворительном.

Страна также обеспечена мясомолочной продукцией и куриными яйцами, предприятия пищевой промышленности работают в штатном режиме при строгом соблюдении санитарных и карантинных требований, уточнил президент.

"Животноводческие хозяйства обеспечены фуражным зерном. Весенние полевые работы начались согласно графику, уже засеяны ячмень и горох", - заявил глава государства.

Глава Минсельхоза заверил президента в том, что все весенние полевые работы проходят без ограничений, открыты магазины аграрного направления с целью обеспечения семенами, посадочным материалом, удобрениями, сельхозтехникой и запчастями к ней.

Хлеб не подорожает

В пятницу Пержу посетил хлебокомбинат "Franzeluța", заявив, что цены на хлеб и хлебобулочные изделия повышаться не будут.

Он подчеркнул, что запасы муки в стране достаточны, а контракты, заключенные с поставщиками, гарантируют, что увеличения цен не произойдет.

Пержу высоко оценил работу комбината "Franzeluța", который обеспечивает хлебом Кишинев и несколько районов страны в условиях чрезвычайного положения.

Он отметил, что предприятие, коллектив которого трудится в три смены, обеспечило все необходимые меры безопасности, а работники доставляются домой и на работу в служебном транспорте. В эти дни на производстве находятся около 100 человек.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 199 случаев заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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