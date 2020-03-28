Взаимопомощь и поддержка: в условиях пандемии Молдова и Россия - еще ближе

Усилиями Посольства РФ в Кишиневе на родину были отправлены более тысячи россиян - в этом помогли в том числе молдавские авиакомпании.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sptunik. В условиях чрезвычайного положения с 21 по 28 марта посольство Российской Федерации в РМ при содействии молдавских властей шестью авиарейсами компаний "Аэрофлот", "Fly One" и "Air Moldova" организовало возвращение в Россию 1053 граждан этой страны.

Россияне были фактически заблокированы в Молдове в результате санитарно-карантинных мер, предпринятыми органами власти для противодействия коронавирусной пандемии.

"На протяжении этого времени сотрудники российской дипмиссии в Кишиневе вели круглосуточную работу по сбору обращений на выезд, предоставляли соответствующие консультации, оказывали консульское сопровождение и необходимую помощь оказавшимся в трудном положении согражданам", - говорится в сообщении посольства России, опубликованном на официальной странице в соцсети Facebook.

Дипломатическое представительство продолжает отслеживать динамику коронавирусной пандемии в Молдове и мире, ориентируясь на оперативную помощь гражданам России.

"Благодарим руководство, профильные ведомства и службы, а также средства массовой информации Республики Молдова за всестороннее содействие в репатриации россиян", - отмечено в послании посольства РФ.

Российская помощь

Посол России в Молдове Олег Васнецов передал в пятницу первый лот тест-систем для диагностики коронавируса главе молдавского Минздрава Виорике Думбрэвяну.

Помощь РФ - Молдове: 10 тысяч тестов на COVID-19 >>>

По словам Васнецова, эпидемия коронавируса поразила свыше 180 стран во всем мире, в том числе и в Восточной Европе.

"Руководство Российской Федерации приняло решение оказать помощь братскому и дружественному молдавскому народу, прислав 10 тысяч экспресс-тестов", - заявил он.

Дипломат высоко оценил профессионализм молдавских и подчеркнул, что тесты помогут молдавским врачам справиться с пандемией и не допустить распространения вируса.

Глава молдавского Минздрава, в свою очередь, поблагодарила Россию за помощь и подчеркнула, что они являются важным вкладом в борьбу с эпидемией.

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