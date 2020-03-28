Как в Молдове карают тех, кто не соблюдает карантин - подробности

Сотрудники полиции работают с максимальной интенсивностью, наряду с патрулированием и охраной общественного порядка им нужно выполнять и работу по выявлению беглецов из инфекционных отделений, изворотливых коммерсантов и прочих нарушителей режима ЧП.

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. В Молдове составлено 1040 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц, экономических агентов и транспортных компаний. Об этом говорилось на встрече президента Игоря Додона с главой МВД Павлом Войку.

© Photo : Facebiik / Dodon Igor Президент Молдовы Игорь Додон провел встречу с главой Минобороны Павлом Войку.

Как правило, речь идет о людях, нарушивших режим карантина, о заведениях общественного питания, продолжающих работу, несмотря на строжайший запрет, о пассажирских перевозчиках, превысивших допустимое количество людей в салоне.

Глава ведомства Павел Войку сообщил о том, что личный состав подразделений МВД пока справляется с нагрузкой, связанной с необходимостью патрулирования улиц, парков и других общественных мест в населенных пунктах страны.

Сотрудники полиции работают с максимальной интенсивностью, поскольку им нужно выполнять и работу по пресечению правонарушений и выявлению тех, кто их совершает.

"Было особо подчеркнуто, что в случае, если эти нарушения привели к заражению людей коронавирусом, в отношении таких граждан будут возбуждены уголовные дела, причем в случае смерти инфицированного лица наказание может составить до 7 лет лишения свободы", - сообщил президент по результатам встречи на своей персональной странице в соцсети Facebook.

Был также затронут вопрос о контроле граждан, возвращающихся в Молдову из-за рубежа. Эти люди обязаны заполнять эпидемиологические листы, в которых фиксируются личные данные, включая адрес проживания.

Прибывший в Молдову человек должен сразу отбыть по указанному в листке адресу, где он будет находиться под контролем медиков 14 дней.

"Однако уже выявлены 10 случаев нарушения режима, и в отношении таких лиц возбуждены административные дела", - уточнил президент.

В заключение встречи глава государства поблагодарил руководство и личный состав МВД за самоотверженную, наряду с врачами, борьбу против распространения вируса, призвал их и в дальнейшем проявлять твердость и последовательность в этом деле.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирован 231 случай заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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