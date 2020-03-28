Как в Молдове карают тех, кто не соблюдает карантин - подробности

КИШИНЕВ, 28 мар - Sputnik. В Молдове составлено 1040 протоколов об административных правонарушениях в отношении физических лиц, экономических агентов и транспортных компаний. Об этом говорилось на встрече президента Игоря Додона с главой МВД Павлом Войку.
Как правило, речь идет о людях, нарушивших режим карантина, о заведениях общественного питания, продолжающих работу, несмотря на строжайший запрет, о пассажирских перевозчиках, превысивших допустимое количество людей в салоне.
Глава ведомства Павел Войку сообщил о том, что личный состав подразделений МВД пока справляется с нагрузкой, связанной с необходимостью патрулирования улиц, парков и других общественных мест в населенных пунктах страны.
Сотрудники полиции работают с максимальной интенсивностью, поскольку им нужно выполнять и работу по пресечению правонарушений и выявлению тех, кто их совершает.
"Было особо подчеркнуто, что в случае, если эти нарушения привели к заражению людей коронавирусом, в отношении таких граждан будут возбуждены уголовные дела, причем в случае смерти инфицированного лица наказание может составить до 7 лет лишения свободы", - сообщил президент по результатам встречи на своей персональной странице в соцсети Facebook.
Прибывший в Молдову человек должен сразу отбыть по указанному в листке адресу, где он будет находиться под контролем медиков 14 дней.
"Однако уже выявлены 10 случаев нарушения режима, и в отношении таких лиц возбуждены административные дела", - уточнил президент.
В заключение встречи глава государства поблагодарил руководство и личный состав МВД за самоотверженную, наряду с врачами, борьбу против распространения вируса, призвал их и в дальнейшем проявлять твердость и последовательность в этом деле.
Коронавирус в Молдове
В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирован 231 случай заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.
Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.
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