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Медицина

Как в Приднестровье собираются пополнять медперсонал в борьбе с COVID-19

© CC0 / Pixabay / Antonio_Corigliano
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (383)
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200329/29672104/kak-v-pridnestrove-sobirayutsya-popolnyat-medkadry-v-borbe-s-covid-19.html

В регионе изыскивают кадровые резервы в здравоохранении, их в данных обстоятельства понадобится много.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik. Система здравоохранения Приднестровья будет пополнена 600 профессионалами, сейчас в нее не входящими. А уже со следующей недели разрешат проводить практику для студентов медфака госуниверситета, медколледжей Тирасполя и Бендер.

"И буквально с 30 марта будущие медработники, сегодня студенты с неоконченным средним и высшим профобразованием, по разнарядке будут направлены для усиления лечебных учреждений", – заявил глава регионально Минздрава Алексей Цуркан.

КПП Кучурганы
© Sputnik / Irina Leahova
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Уже запущена акция "Врач-доброволец". Медицинские работники, которые сейчас не состоят в системе здравоохранения, могут пополнить кадровый резерв Слободзейской больницы, где разместился карантинный госпиталь, в который отвозят всех, у кого обнаружены симптомы коронавирусного заболевания.

"Мы проводим запись желающих и направляем их в зависимости от их профиля, от их уровня подготовки. Отдел кадров Минздрава будет определять, на каком участке они больше нужны", –  отметил Цуркан.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, работа врачей-добровольцев будет оплачиваемой. Номер телефона, по которому можно записаться: (533) 9-34-30.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (383)

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Теги:
медики, врачи, коронавирус, Приднестровье


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