Карантин в Приднестровье: меры ограничения, нарушители, побуждения, санкции

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik. В период действия режима чрезвычайного положения в регионе за нарушение ограничительных мер к административной ответственности привлечено около 30 человек. О некоторых таких случаях рассказали в пресс-службе Оперативного штаба.
Полтысячи как не бывало
Мужчина больше недели назад вернулся домой из Одессы. При пересечении границы заполнил эпидемкарту и обязан был находиться дома на карантине 14 дней. Однако пару дней назад при проверке по месту жительства его не оказалось. Но его все-таки нашли.
"Он пояснил, что в тот день ездил к товарищу, с которым работал в Одессе", - пояснили в пресс-службе.
По мужу соскучилась
Подобный случай произошел и с 22-летней жительницей города Слободзея.
Она вернулась из Чехии также больше недели назад и на границе заполнила эпидемкарту, в которой указала недостоверный адрес проживания.
Медики, не обнаружив ее там, обратились к правоохранителям за помощью в розыске несознательной дамы. Те нашли горожанку в селе Цыбулевка, по месту жительства мужа. Всех домочадцев обязали соблюдать 14-дневный карантин.
Теперь за уклонение от изоляции и от непрерывного медицинского наблюдения женщина также ответит по закону.
Незнание не освобождает от ответственности
Никакие уверения в незнании о карантинных запретах не спасли также жителей Бендер – Виктора и Елену. Неделю назад пара побывала в одном из молдавских сел. Въехали в Бендеры, когда в Приднестровье уже действовало ЧП. На границе заполнили эпидкарту. В момент проверки дома супругов не оказалось. Правоохранители выяснили: граждане на работе.
"На предприятии, где трудятся, информацию о поездке они умолчали. Сотрудники УВД Бендер пришли туда с проверкой, но Виктор и Елена попытались скрыться", - заявили в пресс-службе.
Правоохранители нарушителей карантина обнаружили по месту жительства. В беседе с участковыми инспекторами супруги уверяли: не знали, что из дома выходить нельзя. Однако закон есть закон, и на них составлены админпротоколы.
По сообщению правоохранительного ведомства, за нарушение требований особого правового режима на данный момент судом может быть назначен крупный штраф, либо административный арест до 30 суток.
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