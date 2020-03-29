Карантин в Приднестровье: меры ограничения, нарушители, побуждения, санкции

Правоохранительные органы предупреждают граждан: ко всем нарушителям правил добровольной и вынужденной изоляции, а также режима ЧП будут применяться жёсткие меры воздействия, вплоть до уголовной ответственности.

ТИРАСПОЛЬ, 29 мар – Sputnik. В период действия режима чрезвычайного положения в регионе за нарушение ограничительных мер к административной ответственности привлечено около 30 человек. О некоторых таких случаях рассказали в пресс-службе Оперативного штаба.

Полтысячи как не бывало

На днях 35-летний житель поселка Красное привлечен к административной ответственности. Суд вынес решение - штраф в размере 30 единиц расчетного уровня минимальной зарплаты (РУ МЗП), это 552 приднестровских рубля, что почти эквивалентно курсу молдавского лея.

Мужчина больше недели назад вернулся домой из Одессы. При пересечении границы заполнил эпидемкарту и обязан был находиться дома на карантине 14 дней. Однако пару дней назад при проверке по месту жительства его не оказалось. Но его все-таки нашли.

"Он пояснил, что в тот день ездил к товарищу, с которым работал в Одессе", - пояснили в пресс-службе.

По мужу соскучилась

Подобный случай произошел и с 22-летней жительницей города Слободзея.

Она вернулась из Чехии также больше недели назад и на границе заполнила эпидемкарту, в которой указала недостоверный адрес проживания.

Медики, не обнаружив ее там, обратились к правоохранителям за помощью в розыске несознательной дамы. Те нашли горожанку в селе Цыбулевка, по месту жительства мужа. Всех домочадцев обязали соблюдать 14-дневный карантин.

Теперь за уклонение от изоляции и от непрерывного медицинского наблюдения женщина также ответит по закону.

Незнание не освобождает от ответственности

Никакие уверения в незнании о карантинных запретах не спасли также жителей Бендер – Виктора и Елену. Неделю назад пара побывала в одном из молдавских сел. Въехали в Бендеры, когда в Приднестровье уже действовало ЧП. На границе заполнили эпидкарту. В момент проверки дома супругов не оказалось. Правоохранители выяснили: граждане на работе.

"На предприятии, где трудятся, информацию о поездке они умолчали. Сотрудники УВД Бендер пришли туда с проверкой, но Виктор и Елена попытались скрыться", - заявили в пресс-службе.

Правоохранители нарушителей карантина обнаружили по месту жительства. В беседе с участковыми инспекторами супруги уверяли: не знали, что из дома выходить нельзя. Однако закон есть закон, и на них составлены админпротоколы.

По сообщению правоохранительного ведомства, за нарушение требований особого правового режима на данный момент судом может быть назначен крупный штраф, либо административный арест до 30 суток.

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