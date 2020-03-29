Жителям Молдовы есть сладкое в самоизоляции - опасно, к зубному попасть сложно

При условиях карантина и чрезвычайного положения граждан страны, у которых возникнут проблемы с зубами, будут принимать лишь в экстренных случаях, не терпящих отлагательства.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Увлечение сладким приводит к поражениям зубной эмали, затем страдает сам зуб и наступает острая боль - при таких обстоятельствах кишиневцы и жители страны разрешено обратиться к стоматологу в период чрезвычайного положения, введенного в связи с опасностью распространения коронавируса в республике.

Лишь в экстренных случаях, таких, как острая боль или воспалительные процессы в полости рта дантисты будут принимать пациентов на следующей неделе, объявленной решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям нерабочей.

Тем же, кто осуществлял ранее запланированное лечение или протезирование зубов, придется подождать. Частные клиники временно приостановили свою работу. Муниципальные или республиканские стоматологические отделения открыты, но оказывают помощь пациентам в случаях острой необходимости.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта.

В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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