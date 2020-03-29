Едут тысячами - граждане Молдовы возвращаются на родину из-за рубежа

За минувшие сутки в страну въехали более двух тысяч граждан - все они проходят через процедуру усиленного контроля и заполняют эпидемиологические листки.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. За последние сутки в республику въехал 2361 человек, из которых 1087 пересекли румынско-молдавскую границу, 610 граждан - через украинский участок, а 664 прибыли в Международный аэропорт Кишинева чартерными рейсами.

Наиболее загруженным пограничным пунктом вновь стал тот, что в Леушенах (575 въехавших граждан). За ним следуют: Международный аэропорт Кишинева (664 пересечения границы), КПП Скулены (261 человек), Тудора (172), Джурджулешть (159),

Всего граждане Молдовы заполнили 2361 эпидемиологический листок, взяв на себя персональную ответственность находиться в течение 14 дней в условиях домашней самоизоляции.

Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы страны предпринимают все необходимые меры безопасности для предотвращения распространения вируса нового типа на территории страны.

В частности, на границах страны изолируют граждан с явными признаками острых респираторных заболеваний, после чего их передают в руки медиков, чтобы они провели анализ на наличие вируса нового типа.

Все граждане, въехавшие на территорию республики, отмечают в эпидемиологическим листке, что несут персональную ответственность за нахождение в карантине, в условиях домашней самоизоляции в течение 14 дней.

Исключение составляют лишь водители гражданского и грузового транспорта, перевозчики товаров через границы, экипажи самолетов и поездов.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положени е и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирован 231 случай заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта.

В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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