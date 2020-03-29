Едут тысячами - граждане Молдовы возвращаются на родину из-за рубежа

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. За последние сутки в республику въехал 2361 человек, из которых 1087 пересекли румынско-молдавскую границу, 610 граждан - через украинский участок, а 664 прибыли в Международный аэропорт Кишинева чартерными рейсами.
Наиболее загруженным пограничным пунктом вновь стал тот, что в Леушенах (575 въехавших граждан). За ним следуют: Международный аэропорт Кишинева (664 пересечения границы), КПП Скулены (261 человек), Тудора (172), Джурджулешть (159),
Всего граждане Молдовы заполнили 2361 эпидемиологический листок, взяв на себя персональную ответственность находиться в течение 14 дней в условиях домашней самоизоляции.
Сотрудники Пограничной полиции и Таможенной службы страны предпринимают все необходимые меры безопасности для предотвращения распространения вируса нового типа на территории страны.
В частности, на границах страны изолируют граждан с явными признаками острых респираторных заболеваний, после чего их передают в руки медиков, чтобы они провели анализ на наличие вируса нового типа.
Все граждане, въехавшие на территорию республики, отмечают в эпидемиологическим листке, что несут персональную ответственность за нахождение в карантине, в условиях домашней самоизоляции в течение 14 дней.
Исключение составляют лишь водители гражданского и грузового транспорта, перевозчики товаров через границы, экипажи самолетов и поездов.
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