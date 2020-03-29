На Святой горе Афон в Греции начали молиться за граждан Молдовы - детали

Глава нашей республики поблагодарил клериков православной церкви за то, что они отложили службы с привлечением мирян до отступления вируса нового типа.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. Епископ Единецкий и Бричанский Никодим принял решение, что в возглавляемой им епархии, начиная с субботы и воскресенья, а также в следующее воскресенье, святая литургия, а также другие богослужения будут совершаться без присутствия верующих. В случае необходимости, по настоятельной просьбе верующих, люди будут причащаться дома. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон.

"Я считаю это очень ответственным решением и хочу поблагодарить представителей церкви за их понимание и поддержку в борьбе с распространением вируса COVID-19", - написал глава государства на своей странице в социальной сети Facebook.

Православная Церковь всегда была и останется краеугольным камнем государственности Молдоав, но также и общественным институтом, пользующимся наибольшим доверием - более 90% населения нашей страны являются православными христианами - добавил глава государства.

"Я благодарю духовенство за молитвы о здравии и за помощь гражданам страны. Я также благодарю слуг Господа на Афоне, которые вчера начали молиться за здоровье всех, в том числе граждан Республики Молдова", - отметил Додон.

Президент уточнил, что сейчас молдавское общество проходит через важный период, продолжается Великий пост, который имеет особенно важное значение для духовной жизни человека и для очищения души от грехов.

"Я твердо убежден, что мы преодолеем этот беспрецедентный вызов. Только проявляя солидарность в молитве и действиях, поддерживая друг друга, мы сможем преодолеть эту критическую ситуацию, связанную с пандемией, затронувшей весь мир", - уточнил глава государства.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрирован 231 случай заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта.

В республике зафиксированы и 11 случаев выздоровления от COVID-19.

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Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

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