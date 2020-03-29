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Кишинев.

Взгляд в историю: зримый след, который оставили в Кишиневе эпидемии

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200329/29698838/vzglyad-v-istoriyu-pri-epidemii-v-moldove-poyavlyalis-tselye-kladbischa.html

Есть факты широко известные и те, которые преданы забвению. Впрочем, это относится и к материальным свидетельствам тех или иных событий.

КИШИНЕВ, 29 мар - Sputnik. В любом городе кладбище может рассказать об истории больше, чем архивы и летописи. На кладбище лежат те, кто создавал город и те, кто в городе жил.

Народные герои, меценаты и гении находятся недалеко от негодяев, мерзавцев и преступников. Кладбище еще и великий уравнитель. Хотя и тут есть те, к кому "не зарастает народная тропа". Кишинев не стал исключением — в столице Молдовы кладбищ немало. Есть и малоизвестные. С одного из них мы и начнем.

Находится оно на улице Пескэрушилор, Чаек, на русском, и почти незаметно, по сути улица эта - самый конец Петриканской. В советские годы по ней медленно и редко "полз" автобус номер 16. Кстати тогда же улочка носила имя Вениамина Рыбчака, коммуниста-подпольщика, который партизанил в годы Второй мировой и застрелился при задержании жандармами.

Здание театра имени А.С.Пушкина в Кишиневе. 1970 год.
© Sputnik / Яков Берлинер
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Согласно Регламенту о действующих кладбищах, утвержденному Муниципальным советом Кишинева, Петриканское кладбище относится к IV категории такого рода муниципальных объектов. По данным историков, появилось оно примерно в XVII-XVIII веке.

Тогда это было кладбище села Петрикань, растворившегося потом в составе города. Когда-то оно было намного больше, но пострадало во время войны и частично застроено, "на костях", к сожалению, у нас в городе это сплошь и рядом.

Там же, в небольшом вагончике, находится действующая православная церковь Рождества Иоанна Предтечи. Недалеко от вагончика — развалины старого храма, возведенного в 1861 году.
Старинная могила на Петриканском кладбище, Кишинев
© Photo :
Старинная могила на Петриканском кладбище, Кишинев.

Казалось бы, ничего сверхординарного, обычное сельское кладбище, но по данным некоторых историков, именно здесь хоронили кишиневцев, жертв эпидемии чумы, которая бушевала в Бессарабии в начале XVIII века.

Поминальная свеча
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Впрочем, спешим успокоить кишиневцев — бактерии чумы сохраняют жизнеспособность в земле не более нескольких месяцев. Да и лечится эта страшная когда-то болезнь в наше время недорогими антибиотиками за несколько дней.

Но факт остается фактом (если, конечно, это действительно факт, а не городская легенда) — именно поэтому у кладбища на улице Петриканской особая ценность, ценность историческая. Кстати на этом кладбище лет 10 назад стали появляться свежие могилы. Вторая жизнь кладбища — звучит парадоксально и инфернально, но по-другому и не скажешь…

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Теги:
Кишинев, кладбище, история


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