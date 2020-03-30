Кику о помощи Молдове в борьбе с COVID-19: друзья познаются в беде

За несколько дней многие международные организации и страны мира предоставили Молдове поддержку и/или выразили готовность помочь нам бороться с вирусом.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Молдова тоже "познает настоящих друзей в беде". Так премьер республики Ион Кику прокомментировал предоставление стране помощи в борьбе с коронавирусом нового типа со стороны международных организаций и государств мира.

"Друг познается в беде" - истина, которая в такой нужный момент, становится явной. Мы видим много примеров, как дружественные страны помогают Италии в тяжелый момент испытаний. Молдова, как и вся Европа, находится сегодня в опасности. Республика тоже "познает настоящих друзей в беде", - сказал Кику.

По его словам, за эти дни многие международные организации и страны мира предоставили Молдове поддержку или выразили готовность помочь республике бороться с вирусом.

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Глава кабмина напомнил, что молдавские власти держат связь для получения материальной и финансовой поддержки с Всемирной организации здравоохранения и ООН, МВФ и Всемирным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Банком развития Совета Европы. По его словам, ВОЗ передала тесты, оборудование и провела ценную консультацию.

"Мы признательны народам и правительствам Китая, Швейцарии, Российской Федерации, США за помощь, уже оказанную, и ту, которая поступит в страну. Благодарим румынское правительство за то, что сделало для Молдовы исключение, и мы можем покупать и импортировать медикаменты из Румынии", - сказал Кику.

По его словам, в скором времени будет объявлено и о пакете помощи со стороны Евросоюза для Молдовы.

"Сотни отечественных и иностранных компаний, а также десятки тысяч граждан помогают материально и финансово", - сказал Кику.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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