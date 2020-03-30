Додон рассказал, что будет с кредитами и что ждет бизнес

Глава республики рассказал о том, как поступать с кредитами в макрофинансовых организациях в период чрезвычайного положения, а также о помощи предприятиям со стороны государства.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон назвал, какие дополнительные меры поддержки граждан и предприятий принимают власти страны в условиях действия чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса нового типа.

"Напомню о решениях, которые уже были приняты. Первое - реэшелонирование кредитов. Займы предоставляются двумя финансовыми институтами - банками и микрофинансовыми организациями. Некоторое время назад банки приняли решение реэшелонировать кредиты для физических лиц. В пятницу Нацбанк принял решение о соответствующем механизме для юридических лиц", - сказал Додон после заседания со спикером и премьером.

По словам главы государства, Национальная комиссия по финансовому рынку обсудила с микрофинансовыми организациями вопрос тех же действий - реэшелонирования кредитов.

Додон перечислил экономические сценарии для Молдовы с учетом COVID-19>>>

"Как это будет происходить? Каждое физическое или юридическое лицо должно обратиться в банк или микрофинансовую организацию, подать соответствующий запрос. То есть процесс реэшелонирования не будет автоматическим. Необходимо обратиться туда, где был взят кредит с заявлением", - пояснил президент.

Как отметил глава республики, государство приняло также решение отложить выплату по налогам за первый триместр.

"Третье. Напомню, что Национальное агентство по регулированию в энергетике постановило, что за несвоевременную уплату счетов за воду, газ, электроэнергию, отопление не будут применяться санкции или проводиться отключение. Счета за март будут приходить поэтапно. Если есть возможность - оплатите, если нет, то штрафов не будет", - сказал Додон.

Он также подчеркнул, что пенсии с 1 апреля будут приносить получателям на дом сотрудники ГП "Почта Молдовы".

Комиссия по ЧС: со следующей недели вводятся новые ограничения>>>

"Теперь о дополнительных мерах. Предприятиям, которые приостановили работу из-за решения комиссии по чрезвычайным ситуациям - сектор HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - гостиничный, ресторанный бизнес, услуги кейтеринга - ред.), торговля, развлекательные центры, - государство вернет 100% налогов с доходов физических лиц, социальных взносов, взносов в фонд медицинского страхования, то есть 44-45% от фонда заработной платы", - сказал Додон.

По его словам, предприятиям, остановившим работу не из-за решения чрезвычайной комиссии, компенсируют 60% от вышеперечисленных налогов. Речь идет, к примеру, о текстильных компаниях, которые пострадали, потому что снизились заказы на внешних рынках.

Как подчеркнул Додон, гражданам, которые работали минимум девять месяцев на одном предприятии и потеряли рабочее место, следует обратиться в бюро по трудоустройству – им будет выплачено от 60% до 80% зарплаты с последнего рабочего места.

"Для этого Фонд занятости населения Республики Молдова будет увеличен втрое. Лицам, у которых минимум девять месяцев нет стажа работы или которые не имели постоянного места работы в последнее время, и при этом не могут воспользоваться классической процедурой для пособия по безработице, государство выплатит сумму, равную размеру минимально гарантированной оплаты труда, то есть 2 тысячи 775 леев", - сказал президент.

Глава государства отметил, что эти меры вводятся на время действия чрезвычайного положения.

"Мы рассматриваем, какие дополнительные меры можем ввести для поддержки малых и средних предприятий и реального сектора экономики. Хотим, чтобы они вступили в силу с апреля", - сказал Додон.

Коронавирус в Молдове

По его словам, госслужащим, которые находятся на передовой борьбы с вирусом, у кого подтвердилось инфицирование COVID-19 (врачи, медсестры, пограничники, полицейские), государство выплатит единовременную помощь в размере 16 тысяч леев, что равняется двум средним зарплатам по стране. Кроме того, медработники, которые оказывают помощь больным и лицам с подозрением на коронавирус, вдвое повысят зарплату. Эта же мера, как отметил Додон, коснется и других структур, чьи сотрудники находятся в первых рядах борьбы с коронавирусом.

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

Кто наиболее подвержен опасности заражения коронавирусом в Молдове>>>

Власти призывают граждан оставаться дома. В сети запущен флешмоб #ОставайсяДома, #StaiAcasa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK