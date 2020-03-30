В приднестровском регионе главврач РКБ отстранен от должности

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Главврач Республиканской клинической больницы Приднестровья Владимир Пелин и его заместитель по медчасти Ирина Чеколтан, возглавляющая пульмонологическое отделение РКБ, отстранены от должности. Причина – халатность, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.
Лидер Приднестровья Вадим Красносельский принял решение об отстранении, посчитав этот случай вопиющим примером врачебной халатности и безответственности.
"Государство принимает все возможные меры для обеспечения защиты медицинского персонала, в то время как сами врачи игнорируют требования безопасности. Несмотря на увещевания Оперативного штаба, медики по-прежнему принимают пациентов без средств защиты, уповая на авось", - возмутился Крамсосельский.
По его словам, тотальная проверка показала, что оперативно предоставленная во все медучреждения защитная одежда не используется.
"Результат налицо. Целое отделение отправлено в коронавирусный госпиталь. Учитывая наличие контактов этих людей, под ударом находится вся РКБ", – резюмировал он.
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