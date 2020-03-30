В приднестровском регионе главврач РКБ отстранен от должности

Около полусотни пациентов и сотрудников отдела пульмонологии РКБ накануне оказались в Слободзейском коронавирусном госпитале - это стало причиной кадровых перестановок в медучреждении.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Главврач Республиканской клинической больницы Приднестровья Владимир Пелин и его заместитель по медчасти Ирина Чеколтан, возглавляющая пульмонологическое отделение РКБ, отстранены от должности. Причина – халатность, сообщила пресс-служба приднестровского лидера.

Накануне около полусотни человек – пациентов и сотрудников пульмонологического отделения – отправлены в Слободзейский коронавирусный госпиталь. Их анализы доставлены в Кишинев на исследование, поскольку подтвердился факт заболевания COVID-19 среди больных, находящихся на стационарном лечении в отделении пульмонологии.

Лидер Приднестровья Вадим Красносельский принял решение об отстранении, посчитав этот случай вопиющим примером врачебной халатности и безответственности.

"Государство принимает все возможные меры для обеспечения защиты медицинского персонала, в то время как сами врачи игнорируют требования безопасности. Несмотря на увещевания Оперативного штаба, медики по-прежнему принимают пациентов без средств защиты, уповая на авось", - возмутился Крамсосельский.

По его словам, тотальная проверка показала, что оперативно предоставленная во все медучреждения защитная одежда не используется.

"Результат налицо. Целое отделение отправлено в коронавирусный госпиталь. Учитывая наличие контактов этих людей, под ударом находится вся РКБ", – резюмировал он.

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