Сколько медработников в Молдове заразились коронавирусом нового типа

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Из 263 подтвержденных в Молдове случаев заражения COVID-19 в 60 эпизодах речь идет о людях, которые связаны с деятельностью в медицинском секторе. Об этом заявил глава Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) Николай Фуртунэ в понедельник.

"Из общего числа подтвержденных случаев в 60 эпизодах речь идет о лицах, которые работают в частном или публичном медучреждении, или же это люди с медицинской специальностью, но трудятся в других областях. Получается, что порядка 23% от общего числа зараженных приходится на эту категорию. Среди них есть врачи, парамедики, медсестры, фельдшеры, санитарки и водители", - сказал Фуртунэ.

По его словам, медработники представляют специфический сегмент. "Риск заболевания в их случае в несколько раз выше, чем у остальных. Они идут на работу и контактируют с пациентом, который, возможно, заражен", - сказал специалист.

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Он обратил внимание, что "из 60 человек, у которых подтвердился коронавирус, только девять случаев (четыре врача, три медсестры и две санитарки) напрямую связаны с оказанием услуг медицинской помощи. Это 3,4% от общего числа подтвержденных случаев".

Как подчеркнул эксперт, в остальных эпизодах, даже если заразился медработник, то это не связано с процессом оказания медпомощи.

По его словам, в четырех случаях зафиксирован обычный способ передачи вируса, то есть один из членов семьи врачей заразил дома другого.

"В 21 случае врачи, медсестры и санитарки не смогли точно указать в эпидемиологической карте возможный источник заражения. Есть и 26 случаев c возможным путем передачи вируса внутри сообщества. Молдова скоро перейдет к этапу передачи вируса внутри сообщества. Пока в стране спорадическая передача", - отметил Фуртунэ.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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