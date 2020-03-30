В Приднестровье продлили срок действия чрезвычайного положения

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Срок действия режима чрезвычайного положения в Приднестровье продлили до 1 мая. Такие дополнения были внесены в указ приднестровского лидера Вадима Красносельского, который до этого предполагал действие ЧП до 5 апреля.
В список возможных ограничений входит право на запрет принудительного труда, на забастовку, отдых и установленную законом продолжительность рабочего времени, а также право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности и право собственника по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
"Применение в условиях действия чрезвычайного положения временных ограничений допускается лишь в той степени, в какой это диктуется остротой положения и необходимо для достижения целей введенного ЧП", - подчеркивается в указе.
В документе говорится также, что на период ЧП возможно ограничить право на использование ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых отпусков медицинских работников госсистемы здравоохранения, исключая пенсионеров.
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