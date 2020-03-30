15:59 30 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD18.09
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
КПП Кучурганы

В Приднестровье продлили срок действия чрезвычайного положения

© Sputnik / Irina Leahova
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (396)
340 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200330/29704813/v-pridnestrove-prodlili-srok-rezhima-chrezvychaynoy-situatsii.html

Чрезвычайное положение действует в регионе уже 14 дней. Первоначально планировалось, что срок истечет 5 апреля, но теперь он пролонгирован еще на 26 дней.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Срок действия режима чрезвычайного положения в Приднестровье продлили до 1 мая. Такие дополнения были внесены в указ приднестровского лидера Вадима Красносельского, который до этого предполагал действие ЧП до 5 апреля.

Николай Осмокеску
© Sputnik / Rodion Proca
Осмокеску: люди должны знать все о развитии ситуации с коронавирусом
В период действия чрезвычайного положения могут быть ограничены некоторые права и свободы человека. В частности, право свободно передвигаться и выбирать место жительства на территории Приднестровья, покидать его и беспрепятственно возвращаться обратно, распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право на свободу труда, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок.

В список возможных ограничений входит право на запрет принудительного труда, на забастовку, отдых и установленную законом продолжительность рабочего времени, а также право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности и право собственника по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

"Применение в условиях действия чрезвычайного положения временных ограничений допускается лишь в той степени, в какой это диктуется остротой положения и необходимо для достижения целей введенного ЧП", - подчеркивается в указе.

В документе говорится также, что на период ЧП возможно ограничить право на использование ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых отпусков медицинских работников госсистемы здравоохранения, исключая пенсионеров.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (396)

По теме

Коронавирус подкинул новые идеи для бизнеса
Молдавские компании под спудом пандемии: что говорят предприниматели
Теги:
чрезвычайная ситуация, чрезвычайное положение, режим чп, Режим ЧП, ЧП, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пациент городской клинической больницы № 40 в Коммунарке смотрит в окно.
Главная больница по лечению коронавируса в России: вид снаружи и изнутри
Опасный прохожий: волк гуляет по улицам города, как обычная собака
Домашний волк: что нельзя делать при хищнике
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться