В Приднестровье продлили срок действия чрезвычайного положения

Чрезвычайное положение действует в регионе уже 14 дней. Первоначально планировалось, что срок истечет 5 апреля, но теперь он пролонгирован еще на 26 дней.

ТИРАСПОЛЬ, 30 мар – Sputnik. Срок действия режима чрезвычайного положения в Приднестровье продлили до 1 мая. Такие дополнения были внесены в указ приднестровского лидера Вадима Красносельского, который до этого предполагал действие ЧП до 5 апреля.

В период действия чрезвычайного положения могут быть ограничены некоторые права и свободы человека. В частности, право свободно передвигаться и выбирать место жительства на территории Приднестровья, покидать его и беспрепятственно возвращаться обратно, распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право на свободу труда, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетирования, не нарушающих правопорядок.

В список возможных ограничений входит право на запрет принудительного труда, на забастовку, отдых и установленную законом продолжительность рабочего времени, а также право на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной, не запрещенной законом, экономической деятельности и право собственника по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.

"Применение в условиях действия чрезвычайного положения временных ограничений допускается лишь в той степени, в какой это диктуется остротой положения и необходимо для достижения целей введенного ЧП", - подчеркивается в указе.

В документе говорится также, что на период ЧП возможно ограничить право на использование ежегодного основного и дополнительного оплачиваемых отпусков медицинских работников госсистемы здравоохранения, исключая пенсионеров.

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