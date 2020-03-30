Глава Минобороны рассказал о весеннем призыве в армию с учетом коронавируса

В эксклюзивном интервью Sputnik Молдова министр обороны республики пояснил, что ждет тех, кому только предстоит служить в рядах национальной армии в условиях чрезвычайного положения из-за COVID-19.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Процесс набора призывников в ряды национальной армии пока не может быть организован. Об этом заявил в эксклюзивном интервью Sputnik Молдова министр обороны Александр Пынзарь.

"Процесс призыва сейчас не может быть организован", - отметил глава Минобороны.

Он обратил внимание на то, что в условиях чрезвычайного положения есть перебои с общественным транспортом, кроме того, не работают некоторые госструктуры.

"Решением комиссии и, исходя из положений указа президента, призыв приостановлен до принятия дополнительного решения комиссией по чрезвычайным ситуациям", - сказал Пынзарь.

Весной 2019 года на службу были призваны 1440 молодых людей, достигших совершеннолетия.

Коронавирус в Молдове

В Молдове введено чрезвычайное положение и действует "красный код" из-за коронавируса. В стране зарегистрированы 263 случая заболевания COVID-19. Одна пациентка с коронавирусом и несколькими хроническими заболеваниями скончалась 18 марта, а вторая, работник скорой помощи, - 27 марта. В республике зафиксированы и 13 случаев выздоровления от COVID-19.

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