Примэрия онлайн: Чебан рассказал о ходе борьбы с коронавирусом в Кишиневе

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. На специальный счет, созданный муниципальными властями для приема пожертвований на борьбу с коронавирусом в Кишиневе, было перечислено уже свыше миллиона леев. Об этом на оперативном заседании примэрии (мэрии), которое прошло в режиме видеоконференции, заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.
Градоначальник поблагодарил кишиневцев и экономических агентов, перечисливших средства, за поддержку в нелегкое время. Он сообщил, что на эти деньги приобретаются маски и защитное снаряжение для врачей.
Кроме того, по медицинским учреждениям распределены 500 тестов для выявления коронавируса, переданные на прошлой неделе частным лицом в распоряжение муниципальных властей.
Чебан сообщил, что работа над совершенствованием платформы онлайн-обучения идет непрерывно, а преподаватели продолжают запись новых лекций.
По словам Чебана, одним из важнейших приоритетов для примэрии остается дезинфекция общественных мест, улиц и парков.
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Кроме того, примар предупредил руководителей всех подразделений о личной ответственности за выход на работу сотрудников, которым не были обеспечены безопасные условия.
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