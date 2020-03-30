15:59 30 Марта 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.91
  • USD18.09
  • RUB0.23
  • RON4.12
  • UAH0.65
Поиск
Примэрия Кишинева

Примэрия онлайн: Чебан рассказал о ходе борьбы с коронавирусом в Кишиневе

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
99 0 0
Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200330/29706040/primaria-online-ceban-rasskazal-o-khode-borby-s-koronavirusom-chisinau.html

Мэр Кишинева провел очередное оперативное заседание в режиме видеоконференции с руководителями муниципальных служб и предприятий.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. На специальный счет, созданный муниципальными властями для приема пожертвований на борьбу с коронавирусом в Кишиневе, было перечислено уже свыше миллиона леев. Об этом на оперативном заседании примэрии (мэрии), которое прошло в режиме видеоконференции, заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Градоначальник поблагодарил кишиневцев и экономических агентов, перечисливших средства, за поддержку в нелегкое время. Он сообщил, что на эти деньги приобретаются маски и защитное снаряжение для врачей.

Кроме того, по медицинским учреждениям распределены 500 тестов для выявления коронавируса, переданные на прошлой неделе частным лицом в распоряжение муниципальных властей.

Чебан сообщил, что работа над совершенствованием платформы онлайн-обучения идет непрерывно, а преподаватели продолжают запись новых лекций.

Врач в больнице, архивное фото
© Sputnik / Константин Чалабов
Весь медперсонал старше 63 лет в Кишиневе отправлен в отпуск
Для доставки врачей на работу и домой примэрия заключила контракт с экономическим агентом, который уже провел 15 рейсов протяженностью 2800 километров, также сообщил мэр столицы. Общественный транспорт продолжает работать с максимальной нагрузкой, а в дополнение к уже принятым мерам безопасности водителям троллейбусов и автобусов запрещено открывать переднюю дверь.

По словам Чебана, одним из важнейших приоритетов для примэрии остается дезинфекция общественных мест, улиц и парков.

Сколько медработников в Молдове заразились коронавирусом нового типа>>>

Кроме того, примар предупредил руководителей всех подразделений о личной ответственности за выход на работу сотрудников, которым не были обеспечены безопасные условия.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

На страже сёл и городов - как примары в Молдове борются с COVID-19
Примэрии подарили 500 тестов для выявления коронавируса
Теги:
Кишинев


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пациент городской клинической больницы № 40 в Коммунарке смотрит в окно.
Главная больница по лечению коронавируса в России: вид снаружи и изнутри
Опасный прохожий: волк гуляет по улицам города, как обычная собака
Домашний волк: что нельзя делать при хищнике
Валютные поступления в Молдову (февраль 2020)
Денежные переводы в Молдову: факты и цифры

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться