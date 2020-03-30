Примэрия онлайн: Чебан рассказал о ходе борьбы с коронавирусом в Кишиневе

Мэр Кишинева провел очередное оперативное заседание в режиме видеоконференции с руководителями муниципальных служб и предприятий.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. На специальный счет, созданный муниципальными властями для приема пожертвований на борьбу с коронавирусом в Кишиневе, было перечислено уже свыше миллиона леев. Об этом на оперативном заседании примэрии (мэрии), которое прошло в режиме видеоконференции, заявил генеральный примар столицы Ион Чебан.

Градоначальник поблагодарил кишиневцев и экономических агентов, перечисливших средства, за поддержку в нелегкое время. Он сообщил, что на эти деньги приобретаются маски и защитное снаряжение для врачей.

Кроме того, по медицинским учреждениям распределены 500 тестов для выявления коронавируса, переданные на прошлой неделе частным лицом в распоряжение муниципальных властей.

Чебан сообщил, что работа над совершенствованием платформы онлайн-обучения идет непрерывно, а преподаватели продолжают запись новых лекций.

Для доставки врачей на работу и домой примэрия заключила контракт с экономическим агентом, который уже провел 15 рейсов протяженностью 2800 километров, также сообщил мэр столицы. Общественный транспорт продолжает работать с максимальной нагрузкой, а в дополнение к уже принятым мерам безопасности водителям троллейбусов и автобусов запрещено открывать переднюю дверь.

По словам Чебана, одним из важнейших приоритетов для примэрии остается дезинфекция общественных мест, улиц и парков.

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Кроме того, примар предупредил руководителей всех подразделений о личной ответственности за выход на работу сотрудников, которым не были обеспечены безопасные условия.

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